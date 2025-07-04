今年經濟成長率 中研院下修至2.93%

中央研究院經濟研究所公布最新經濟預測，上半年雖有出口暢旺帶動，但下半年面對美國對等關稅不確定性、台幣升值走勢擴大等不確定因素，中研院形容今年景氣是「氣象乍好，審時度勢」，預估今年經濟成長率為百分之二點九三，較去年十二月預測值百分之三點一，下修○點一七個百分點。

中研院經濟研究所合聘研究員林常青表示，此次預估的二○二五年經濟成長率百分之二點九三，預測情境設定為對等關稅落在百分之十五至廿，匯率設定在廿九元左右，以及美國二三二條款部分列入免稅範圍。

中研院同時也預估了另外兩個版本的經濟成長率情景。其中，最差情境假設對等關稅落在百分之廿，二三二條款關稅也達百分之廿，且新台幣續升值，落在廿八元價位，經濟成長將降至百分之二點五四。最佳情境則是對等關稅落在百分之十，且較其他競爭國好，則經濟成長率可達百分之三點一七。

林常青以「氣象乍好，審時度勢」形容今年景氣，「氣象乍好」是因為對等關稅效應，美國客戶端提前拉貨，因此今年第一季經濟成長率達到百分之五點四八，電子及資通產品前五個月以新台幣計價的出口年增率高達百分之卅七點二二；但上半年需求已經反映，下半年則動能趨緩，加上美國貿易政策不確定性，以及最近新台幣升值變數，因此接下來要「審時度勢」，產業要重新思考新的關稅及匯率下，如何更有韌性。

在消費者物價指數部分，中研院經濟所指出，由於食物類、房租及醫療保健服務等價格持續偏高，一至五月較去年同期年增百分之二點○四，生產者物價指數（ＰＰＩ）第一季由於地緣政治影響，推升大宗原物料價格，但五月因原物料價格回落及新台幣升值使ＰＰＩ年減百分之四點三，平均前五個月較去年同期微幅增加百分之一點四五。

新台幣升值有助抑制進口物價，但在美國關稅政策可能加劇全球貿易壁壘情勢不確定情勢下，倘若全球供應鏈成本上升，企業恐因應成本壓力，將部分成本反映至終端售價；此外，政府水電價補貼政策恐難長期維持，通膨風險仍須密切關注。