獲利了結外資匯出 台幣結束連3升

外資匯出帶動台幣四日貶值，以廿八點九三一元作收，這也是自從六月卅日之後，台幣匯價結束「連三升」，貶值一點○三角，台北外匯經公司成交量為十一點○八億美元，加計元太外匯經紀公司成交量四點七七億美元，合計共十五點八五億美元。

匯銀人士指出，由於台美貿易談判結果仍未定，加上美國國慶日七月四日放假，川普政策的多變及出乎預期的發言，都會使這幾天的情勢有更多不確定性，因此，外資在台股獲利了結的同時，乾脆也直接換回美元，是昨日台幣由升轉貶的主因。下周一會否重返廿九關卡，市場高度矚目。

匯銀人士表示，今日有外資「開路」，出口廠商眼看機不可失，紛紛加入拋匯行列，廠商現在已不再思考會否回到廿九關卡，只要等到這種接近廿九關卡附近的好價位，就趕快出手。

對於台幣結束「連三升」，中央銀行外匯局長蔡炯民分析原因，他指出，一是台股下跌，二是與外資收到股利後匯回因素有關，尤其，七、八月是股利發放旺季，接下來，外資陸續匯出股利也會影響匯率，三則是亞幣也都貶值。

蔡炯民認為，市場太過看空美元，因此上半年美元貶幅大，他認為，這種過度看空的解讀風險很高，美元並沒這麼弱，包括美債殖利率已下來，甚至十年期美債殖利率也已降至百分之四點二，先前美元資產的確被過度悲觀解讀。

央行也公布六月外匯存底統計，六月底金額為五九八四點三二億美元，較五月底增加五十四點八四億美元，對此，蔡炯民說明，主要和三大因素有關，包括其他主要外幣對美元匯率的變動、外匯存底投資孳息、央行維持外匯市場秩序進場調節（亦即央行進場買匯）。

不過，六月增加數字比起五月單月增加約一百○一點二億的數字，的確接近「腰斬」，顯見央行出手買匯力道小非常多。

蔡炯民回應媒體提問時指出，六月的調節力道比五月的確小很多，因為六月一直到接近月底，才有聯準會官員的七月不排除降息說，以及美債十年期看到百分之四點二水準，歐元升破一點一八兌一美元等因素干擾匯市，再加上美台貿易談判被市場看好美國對等關稅談判結果將優於預期，並因此提振股市，所以台幣升值壓力更大，央行也才在此時出手調節匯市。

他也表示，像越南盾近來升值，亦和貿易談判結果有關，台幣也將出現這種情況。