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美日談判僵局 日圓史上新低

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
日圓兌美元匯率貶值，使得日圓兌台幣匯率四日再創史上新低價位，根據台銀日圓現金牌告匯率，四日日圓賣匯收盤價為○點二○三九元。圖／本報資料照片
日圓兌美元匯率貶值，使得日圓兌台幣匯率四日再創史上新低價位，根據台銀日圓現金牌告匯率，四日日圓賣匯收盤價為○點二○三九元。圖／本報資料照片

日圓兌美元匯率貶值，使得日圓兌台幣匯率四日再創史上新低價位。台新金控首席經濟學家李鎮宇認為，應和美國與日本貿易談判因為日本稻米問題陷入僵局，而引發市場預期心理有關。他也指出，美國對於各國匯率的問題，明年會比今年更為重視。

觀察台銀日圓現金牌告匯率，四日日圓賣匯收盤價為○點二○三九元，韓元則為○點○二三三八元，都來到史上新低價位。

李鎮宇今年初即預期，美國總統川普團隊的重心今年上半年在關稅，下半年則在所得稅，明年則會將重心移轉到匯率。對此，他強調，這個方向不變，因此政府和產業界都必須有相關的應變措施。

李鎮宇進一步剖析，關於上述三個重點有其先後順序，是因為美國已事先展開重要的鋪陳。

他分析，匯率問題和美債走勢息息相關，美國財政部也盤算到，弱勢美元恐怕會讓美債殖利率上升，進而使美國財政債息負擔更為嚴重，因此想到透過「穩定幣」來解決。

由於穩定幣在發行時，必須要將一定的部位放在現金或是公債，因此勢必會帶動這些發行者必須買進更多的美國公債，如此一來，就能抵銷弱勢美元對美元殖利率走高的影響。

穩定幣目前發行量為兩千三百億美元，市場看好不久將破五千億美元，甚至美國政府目標為二○三○年達到四兆美元；李鎮宇指出，在穩定幣政策的搭配之下，美國政府對於「弱勢美元」造成債市衝擊，已無後顧之憂，因此明年會更緊盯匯率，產業界都需要有應變對策。

日本廣場協議造成日本的失落卅年，不過李鎮宇認為，主要仍和日本當時的資源錯配有關，並非和匯率直接相關，當時，日本應把更多資源投入實體產業政策；他也示警，倘若台幣升值之際，資金僅流入台灣的股市或不動產，這是必須注意的現象。

川普 日圓匯率

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