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關稅加匯率 學者：很多企業撐不住

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

美國@@@對等關稅@@@期限進入倒數，國內經濟學者大都預測台灣最可能稅率約在百分之十至十五，但對台灣更重要的是半導體稅率。學者雖說，如果台灣能談到百分之十五，已經非常強了，但目前台灣廠商同時面對台幣升值壓力，「兩個因素加起來，恐怕很多企業會撐不下去」。

中研院經濟研究所合聘研究員、成大經濟系教授林常青表示，原先預估台灣對等關稅稅率落在百分之十五至廿，但從越南談判結果，外界認為關稅風險可控，如果台灣與美國談得不錯，有可能落在百分之十至十五，但重點仍在二三二條款的半導體關稅，因台灣產業與美國高度互補，可以正面樂觀看待。

中央大學經濟系教授吳大任從英國及越南談判結果判斷，台灣合理稅率約介於百分之十至廿之間的百分之十五左右，因為英國是百分之十，但英國對美貿易是順差，所以台灣不可能跟英國相同；越南對美逆差比台灣多，但談到百分之廿，台灣應該不會比越南高，台灣約是百分之十五中間值最有可能。

他說，台灣如果可以談到百分之十五，已經非常強，因為越南人口多，市場比台灣大很多，美國若能打開越南市場，對美吸引力非常大；反觀台灣即使開放也有限，若能談到百分之十五比越南低，算是很強了。

吳大任也認同半導體課稅比較令人擔心，「這部分稅率可能會很可怕」，因為半導體是台灣出口主力，美國一定會獨立課稅。美國也會評估，如果半導體稅率太低，廠商如台積電就不必去美投資了。

不過即使是百分之十五，吳大任說，對產業仍有很大衝擊，原因一來很多產業不像半導體業毛利高，其次最近廠商同時面對匯率升值壓力，很多人拿以前台幣也曾升到廿七元為例，但兩者不可同日而語，目前是非常時期，如果只有一個問題還好，但企業現在要同時面對提高關稅及匯率，兩個因素加在一起，很多企業恐怕會撐不下去。

至於日本與韓國，吳大任表示，由於台灣當初關稅是百分之卅二，日本只有百分之廿四，他原本預期日本籌碼比台灣多，稅率應會比較低，但目前以越南狀況來看，日本、韓國稅率應該與台灣差不多，「也許美國會把亞洲主要出口國日、韓、台灣歸到同一組，大約都是百分之十五」。

半導體 台幣 台積電 對等關稅 川普 越南 關稅

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