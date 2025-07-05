關稅海嘯 下半年恐衝擊經濟、勞權

美國@@@對等關稅@@@措施緩衝期即將到期，勞動部昨召開最低工資諮詢會。勞動部次長李健鴻會後轉述，與會的最低工資審議委員一致認為，美國關稅將衝擊今年下半年的經濟發展、物價水準，進而對事業單位營運、勞工權益造成一定程度的影響，盼政府屆時能研議有效的協助措施。

距美國關稅寬限期七月九日剩不到一周，勞團不滿政府至今未公布談判進度，也未提及對台灣勞工工作權可能造成的衝擊。「台灣勞工因應關稅衝擊行動聯盟」昨批評政府黑箱協商，要求政府應提出讓勞工在原產業繼續工作的承諾與配套，而不是猶如「喪葬補助」的協助轉職方案。

外界關注台灣關稅談判進度，行政院昨天表示，台美雙方持續積極就對等關稅等經貿議題磋商溝通，有談判相關資訊的進一步說明時，將再適時向國人報告。

行政院經貿辦公室日前表示，行政院副院長鄭麗君和經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮於六月廿五日率政府團隊，於華府就對等關稅議題與美方舉行第二輪實體磋商，與美國貿易代表葛里爾和商務部長盧特尼克溝通。除經貿辦成員外，經濟部、農業部、財政部、衛福部與國安會都有代表。

勞關盟強調，絕對不接受政府在黑箱協商談判過程賣掉勞工的工作權，也絕不接受政府在完全未與勞工討論下，作出嚴重損害本國產業勞工的談判結果。目前已有超過百家工會支持、加入「勞關盟」，一旦發現政府打算放任勞工的工作權在關稅協商過程中，淪為交換籌碼與犧牲品，近日絕對會發動大規模行動包圍行政院。

勞關盟表示，自六月十七日集結成立，要求政府讓勞工團體參與協商後，至今已超過兩周，政府仍拒絕與勞團進行任何實質溝通與具體討論，連受衝擊的中小型產業業者，對政府談判的各項資訊一無所知。

勞關盟直言，台灣政府目前的立場與態度，讓可能受關稅談判結果衝擊勞工感到極為憤怒與不滿。

勞關盟表示，幾十萬受到關稅海嘯衝擊的勞工與其家庭，真正最關切是確保「工作權」，絕不是過去幾個月只透過勞動部不斷重複所謂「強化勞工職能培訓」、「協助失業勞工重返就業市場」，把重點放在勞工工作權死去後的「喪葬補助」。