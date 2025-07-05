對等關稅大限將至 卓揆：爭取最好結果
面對美國對等關稅大限逼近，行政院長卓榮泰昨（4）日強調，台美談判仍在最後關鍵階段進行中。據悉，台美雙方確實在先前的幾次磋商確實有獲得建設性進展，並且有共識希望能為台美產業與經濟發展創造更多機會。
由於美國財政部長貝森特表示，估計有約100個國家的對等關稅將為10％；先前卓榮泰表示希望關稅談判的最終目標是能積極爭取我國豁免，因此，台灣是否真的如願的獲得10%關稅？政院人士表示，在最終定案尚未公布之前，一切變數都仍存在。
對於台美關稅的進度，卓榮泰昨日公開表示，目前距離美方啟動關稅調整僅剩幾個工作天，副院長鄭麗君與總談判代表楊珍妮正持續與美方代表密切溝通，爭取有利台灣產業與經貿秩序的談判成果。「我們還在積極談判，也相信團隊能在談判過程中，盡量保護國內產業，爭取到最好結果」顯見我方對於談判的進展仍是採取謹慎且積極態度。
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