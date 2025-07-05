川普簽大而美法案…晶片廠按讚 綠能業臉綠

美國總統川普鼓吹的「大而美」租稅法案，幾經波折後終於在國會通過，象徵他的重大勝利，也帶來贏家和輸家，贏家包括化石燃料業者、晶片製造商、電信與太空產業及百萬美元富豪，輸家則涵蓋再生能源、電動車、人工智慧（AI）科技業者以及低所得民眾。

化石燃料業者：強制要求當局出租阿拉斯加、墨西哥灣及西部各州的公共土地與聯邦水域，並恢復較低的權利金，也讓煤炭、石油及天然氣等產業獲得租稅抵減優惠。

晶片製造商：在美國動土新建工廠的半導體製造商租稅抵稅優惠，將從25%提高到35%，但符合優惠的計畫須在2026年底前展開。

電信與太空業者：法案將標售廣泛的無線電波頻譜，供無線寬頻聯網使用，有望嘉惠SpaceX的星鏈服務、以及5G和未來的6G行動網路業者。該法案也提供近100億美元資助登陸月球和火星等太空計畫。

國防承包商：提高未來五年的國防支出近1,500億美元，多數資金投入新的武器系統，包括為規劃中的「金穹」飛彈防禦系統提供約250億美元的初期款項。

百萬美元富豪：這項法案讓富豪獲得把更多財富傳承給子女、避免被加稅的能力，包括價值45億美元的減稅措施。個人的遺產稅豁免額提高到1,500萬美元（結縭伴侶共3,000萬美元）。

再生能源業者：太陽能面板和風力系統計畫的租稅抵減將快速結束，新建再生能源計畫在啟用12個月後，開發商將不符合特殊稅務優惠的資格，節能家庭翻修、屋頂太陽能安裝及其他乾淨能源升級措施的租稅優惠將在年底結束。

電動車製造商：現行7,500美元的租購電動車租稅優惠、及4,000美元的二手電動車抵減優惠，將在9月30日結束，衝擊特斯拉等生產電動車的業者。

AI科技業者：參院版法案最終移除避免各州自行立法規範AI活動五年的條款，意味著各州保有規範權，影響微軟和Meta等業者。

精英大學：法案提高對私立學院與大學的年度投資所得所課徵的稅率，依財富水準分別課徵8%、4%及1.4%的稅率，高於目前的1.4%，最大輸家預料將是哈佛大學、耶魯大學等校產基金龐大的院校。

低所得民眾：一些減稅措施的財源將來自縮減聯邦醫補（Medicaid）的醫療覆蓋範圍與糧食券計畫。據分析，這項法案將使所得最底層20%的納稅人，每年付出560美元。