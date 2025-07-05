中研院：今年GDP成長「不保3」 下半年內外需成長力道恐趨緩

中央研究院經濟研究所昨（4）日發布最新經濟預測，全球需求可能因為關稅效應而轉弱，下半年內外需成長力道預期將明顯趨緩、經濟成長動能鈍減，預測2025年經濟成長率為2.93%，較去年12月預測下修0.17個百分點，無法「保3」。

中研院總體經濟預測小組合聘研究員林常青指出，經濟成長率2.93%的預測值，是在新台幣匯價29元、對等關稅15%~20%，以及232條款維持現況仍有部分免稅情境下的預測結果。

中研院最新經濟成長率預測重點

由於美國財政部長貝森特表示，大約有100個貿易夥伴的關稅稅率維持在10%，在最樂觀情境下，經濟成長率預測則可達3.17%。但若新台幣升破28元，且對等關稅和232條款在20%稅率的最差情境下，經濟成長率預測則可能下修至2.54%。

中研院以「氣象乍好，審時度勢」形容今年景氣，「氣象乍好」是因為對等關稅效應，美國客戶端提前拉貨，因此今年第1季經濟成長率達到5.48%；但上半年需求已經反映，下半年則動能趨緩，加上美國貿易政策不確定性，以及最近新台幣升值變數，接下來要「審時度勢」，產業要重新思考新的關稅及匯率下，如何更有韌性。

中研院經濟研究所副所長、研究員楊淑珺分析，市場對美元貶值預期太過強烈，將難以抵擋新台幣往升值的方向前進，預期央行政策可減緩新台幣後續升值速度，但仍需密切觀察央行介入的強度，以及廠商能否應對新台幣升值的速度。

而新台幣匯價有無可能升值到川普第一任期時的27元關卡？楊淑珺說，確實不排除有這樣的可能，這也跟美國聯準會（Fed）利率調整方向和速度有很大關係。

關於今年整體經濟情勢，林常青指出，出口方面，美國關稅政策仍不確定、全球需求可能趨弱，下半年外需成長力道可能顯著降溫；投資部分，半導體業及相關供應鏈積極擴大產能，惟國際經貿情勢不確定性仍高，廠商投資步調可能放緩。在消費方面，也因不確定因素、股市波動大、房市趨緩下，使得民間消費增長趨緩。

在物價方面，林常青說，因食物類、房租及醫療保健服務等價格持續偏高，政府水電價補貼政策恐難長期維持，通膨風險仍須密切關注，預測2025年CPI成長率為1.85%。

中央銀行打炒房政策力道一波波加重，但中央研究院經濟研究所昨日發布「台灣消費者預期與政策反應調查」顯示，預期半年後房價會上升的消費者仍將近六成，多數認為半年後房價預期漲幅為2.7%。

七成一的消費者認為三年後房價會上升，與今年4月房價相比，平均預期上升的幅度為4.8%。