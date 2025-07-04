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藍營稱擴大出口管制為圖利特定廠商 經濟部：刻意扭曲偏離事實

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

針對4日國民黨立法院黨團召開記者會，指稱經濟部更新戰略性高科技貨品出口實體管理名單是為圖利特定廠商，經濟部晚間發布新聞稿嚴正澄清，強調此類說法是刻意扭曲，嚴重偏離事實。

經濟部表示，擴大出口管制是基於維護國安與企業權益，有其必要性；同時，為因應美國加徵關稅、地緣政治變動與近期匯率波動對企業營運造成的衝擊，經濟部已啟動多項政策工具，積極協助產業強化韌性、穩定經營。

經濟部說明，為因應美國關稅政策及國際情勢變動，經濟部已擬具「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，規劃新台幣930億元特別預算挹注「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，該特別條例草案已於立法院審議中。經濟部將以特別預算推動「金融支持」、「提升產業競爭力」及「開拓多元市場」三大產業支持措施，以解決產業短期資金周轉困境、協助產業研發轉型與汰舊換新設備，及佈建國際行銷通路、爭取海外訂單。

至於近期外匯市場波動，尤其新台幣升值對出口型企業造成經營壓力，經濟部已成立因應小組密切關注匯率變化，並提供多項融資協助方案，包括中小微企業多元發展專案貸款、振興專案貸款、外銷貸款優惠信用保證方案、強化貿易金融貸款方案及加強輸出保險準備計畫，提供低利及融資保證等優惠，以減輕企業財務壓力；經濟部產業發展署亦於下周起，在北中南地區陸續舉辦「匯率風險管理與避險工具應用交流會」(第1場為7月8日，地點在紡拓會)，邀請金融與產業界專家提供實務經驗與操作建議，協助企業強化風險管理能力。

經濟部表示，戰略性高科技貨品出口實體管理名單是依據貿易法第13條授權公告，定期召開跨部會審查會議來更新名單。迄至目前為止，前開名單的審查，是參考聯合國安全理事會及友盟國家的制裁與管制名單，並基於防止武器擴散義務及其他國安考量，可避免我國企業遭外國制裁，以保護其權益。為利外界瞭解出口管制的運作，經濟部國際貿易署持續舉辦廠商說明會，向業者說明我國法規措施與執行情形，及做好法遵工作的重要性。

面對全球政經局勢的挑戰，經濟部強調始終與產業站在同一陣線，持續作為產業界最堅實的後盾，透過各項措施，多管並進協助產業強化經營韌性、提升風險管理能力，確保我國經濟的穩健發展。

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