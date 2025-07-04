勞動部召開最低工資諮詢聯席會 聚焦美國關稅、CBAM 衝擊

勞動部4日召開「最低工資審議會暨諮詢會聯席會」，會中多數委員指出，必須注意美國關稅、近期匯率飆升，及歐盟碳邊境調整機制(CBAM)將於2026年元旦上路，對於勞資雙方以及最低工資的影響。勞動部預計9月底之前，將召開最低工資審議會。

根據數據統計，我國最低工資已連續調整九年，自2016年月薪2萬8元、時薪126元，調整至2025年2萬8,590元、時薪190元。

勞動部政務次長李健鴻於今日會後轉述。他表示，會中有一些委員肯定，最低工資每年微幅調整3%至4%，對於改善低薪勞工的問題有正面助益。今天有兩個討論案，第一是今年前幾個月，參採指標、各項法定指標的一些變動；第二是研究小組報告，今年1月1日調整最低工資後，對於失業率、物價水準，以及經常性薪資的影響。

李健鴻提到，勞方委員比較關心幾個部分。勞委認為最低工調整漲有優點，但他們還是希望最低工資調整的效果，必須要關注CPI的調整對於低薪勞工的生活成本壓力，是否真的有改善。也有勞委認為，應該關注調整後，勞工績效對於實質薪資的成長程度。

李健鴻表示，另有勞委提醒，應該關心非典型就業型態的勞工，因為此類勞工人數正在變多，調整薪資後對於他們是否有實質幫助。也有學者委員及勞委提到，最低工資的調整，南部勞工的受惠人數比較多。

李健鴻指出，不分勞方與資方委員，今天多數委員提到一個共通點，美國關稅對於我國下半年經濟發展、物價水準、勞工權益、事業單位營運，都會造成一定程度的影響，希望政府妥善研議有效協助勞工的措施。部長洪申翰回應，不論美國關稅宣布調整的幅度如何，勞動部會盡全力保障勞工的工作權，協助勞工因應衝擊。

李健鴻說，有資方委員提到，除了美國關稅之外，近期匯率飆升，及歐盟碳邊境調整機制(CBAM)過去兩年多經歷調整期，2026年1月1日即將實施，台灣有六個產業會受到影響。環境部在過去兩年間，有協助可能受影響的行業，提早做準備，但資委認為CBAM實施後，對於台灣出口到歐盟的事業單位，成本壓力仍會上升。

綜上所述，美國關稅及CBAM，是委員們認為未來要調整最低工資時，需要關注的兩個重點。

李健鴻也說，有委員表示，最低工資法已經上路了，希望9月調整最低工資時，要依法辦理。洪申翰解釋，今天的最低工資審議會暨諮詢會聯席會，就是依照最低工資法來處理。例如會中安排第一個案子，就是要跟所有委員報告，今年1月至5月最新的各項法定指標變動情況。

條平司長黃琦雅表示，依法最低工資審議會是在第3季才會召開，在召開審議會之前，相關的數據，勞動部會配合主計總處公布的數據再做更新，不會完全依照今天所報告的指標去進行。原則上，9月底之前會規劃召開最低工資審議會。