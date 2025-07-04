第7屆總統創新獎開跑 受理報名至9/30

經濟部今天召開「第7屆總統創新獎」委員會，總統賴清德親自蒞臨致詞及頒發聘書給本屆委員，期許委員能遴選出代表台灣創新能量與永續精神的年度典範，讓世界看見台灣的創新實力。本屆獎項徵選即日受理報名至9月30日。

經濟部發布新聞稿，賴總統致詞時指出，根據瑞士洛桑管理學院最新公布的「2025年IMD世界競爭力年報」，台灣於69個受評比國家中排名第6，且在人口超過2000萬人的經濟體中，已連續5年蟬聯世界第1，展現台灣在半導體、人工智慧等高科技領域的卓越優勢。

賴總統表示，行政院已在今年4月三讀通過完成「產業創新條例」修正，未來將加速推動百工百業落實智慧化與低碳化轉型，並透過加強對關鍵技術的保護，為產業創新提供更堅實保障。

經濟部長兼「總統創新獎」委員會召集人郭智輝於會中說明，本獎項自2013年創設以來，已表彰26位對國家整體發展具有前瞻貢獻與深遠影響力的創新典範，得獎者不僅在創新成果有亮眼表現，更實質回應當前產業與社會的關鍵需求。

郭智輝舉例，均一教育平台在疫情期間，協助縮短城鄉教育落差，近年更與國教院共組數位教育國家隊；霹靂布袋戲與法藍瓷則讓台灣文創躍上國際舞台；優人神鼓融合東方元素與表演藝術，展現文化深度。資安領域則有青年代表郭建甫，創辦防詐工具Whoscall，並擴展至東南亞與歐美市場，為新時代的資安問題提供前瞻對策等。

第7屆總統創新獎徵選即日起正式啟動，分為科技研發、文創加值、服務創新、人才培育4個項別，開放一般企業、民間團體、政府機關、學術或研究機構等團體及個人報名，並保留1個名額用於鼓勵40歲以下青年，得獎者將於明年由總統親自頒獎。