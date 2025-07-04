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最低工資諮詢聯席會 委員關注美國關稅、CBAM

中央社／ 台北4日電

勞動部今天召開最低工資諮詢會就當前社會經濟情勢討論，多數委員肯定最低工資每年調升改善低薪，但也關注美國關稅、碳邊境調整機制（CBAM）影響，盼政府妥善研議有效協助措施。

一年一度最低工資審議會將於第三季召開，目前舉行時間未定，勞動部今天召開最低工資諮詢聯席會議，邀集勞資政學審議委員就社會經濟數據交換意見，並討論今年調升最低工資對失業率、物價水準、薪資影響報告。

勞動部次長李健鴻會後向媒體說明聯席會議討論過程，李健鴻表示，多數委員肯定不論是基本工資或最低工資，每年都有微幅調整3%至4%，連續多年調整能改善低薪，對生活有正面幫助。

李健鴻也說，不分勞資政學委員都提到，美國關稅調整會對今年下半年經濟發展物價水準以及勞工權益、事業單位營運造成一定程度影響，希望政府可以妥善研議有效協助勞工措施。

關於這部分，李健鴻說，勞動部長洪申翰會中也有回應指出，不論調整幅度多少，勞動部都會竭盡全力保障勞工工作權，協助勞工因應衝擊。

另外，李健鴻也說，有資方委員提到，碳邊境調整機制（CBAM）明年元旦要實施，台灣有6+1個產業會受影響，環境部過去這兩年已經有協助受影響行業提早因應準備，但還是擔心會增加台灣出口到歐盟的壓力，若加上美國關稅影響，這是未來要關注最低工資的兩個重點。

至於今年最低工資審議何時召開，勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅表示，會依照法定時間，在9月底前召開。

勞動部 最低工資 經濟發展

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