準颱風「丹娜絲」侵台機率高 水利署：各級水利單位加強整備注意因應

因「丹娜絲」颱風侵台機率高，為加強注意防範，經濟部水利署長林元鵬署長4日下午召集所屬各河川及水資源等分署召開視訊會議，要求所屬各分署加強整備因應。

位於菲律賓東方海面的熱帶擾動「98W」，已在4日8時增強為熱帶性低氣壓，預估最快今晚生成為今年第4號颱風「丹娜絲」，中央氣象署預估明天清晨到上午就可能發布海上颱風警報，並不排除發陸上警報。

林元鵬於會中說明，行政院卓院長6月14日視察曾文溪排水治理及防汛整備工作後，水利署即依院長指示自6月中旬展開全台防汛設施聯合大抽查，合計抽檢各縣市政府及各河川分署水門61座、抽水站31站以及移動式抽水機86 台，確保設施功能正常。

林元鵬並要求河川分署，必要時再前往辦理複查，以「確認、確認、再確認」的積極態度，為民眾生命財產安全做好把關。另外對河川分署去年凱米颱風、山陀兒颱風災後迄今的處置，表示肯定，例如第五河川分署對八掌溪疏濬達到428萬立方公尺；急水溪緊急疏濬50萬立方公尺；五件災後復建工程皆已完工； 21件在建工程已督導廠商完成整備。第六河川分署針對去年曾發生溢淹之典寶溪排水，已疏濬4萬立方公尺；另已完成牛稠埔溪、二仁溪崗安橋、西龜橋、三和橋等河段疏通作業等，打開通水瓶頸，降低溢淹風險。

這次熱帶低壓外圍雲系預計於5日開始逐漸影響台灣，6日至7日上午風雨最為顯著，將是今年第一個侵台颱風，而且一旦成為颱風也已逼近台灣，預警準備時間極短，故特別要求各河川分署上緊螺絲，落實防災整備，即便適逢周末假日，仍應主動聯繫地方水利首長預防掌握災點，隨時提供防災預警訊息予轄區內各相關單位，必要時提供抽水機、防水擋板等防救災需求，密切監控水情，啟動抽水站及抽水機，預為放空滯洪池，對於淹水熱區如涵洞地下道交通管制，注意橫移門操作時機。面對今年第一個颱風，期望在各單位共同努力之下，即便有災情發生，希望能達成「最小淹水面積、最快退水時間、最高安全標準」三項目標。

水利署也提醒民眾，可透過防災資訊服務網(http://fhy.wra.gov.tw)、facebook防汛抗旱粉絲團、行動水情APP(智慧型手機)、警戒簡訊通報系統(一般手機)等防災避災工具，掌握淹水警戒、河川水位警戒及水庫放水警戒等即時訊息。多一分警戒，少一分災害。