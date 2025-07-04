對等關稅暫緩期將屆 行政院：美台持續磋商溝通

美國「對等關稅措施」緩衝期即將到期，外界關注台灣的關稅談判進度，行政院方面表示，台美雙方持續積極就對等關稅等經貿議題磋商溝通，有談判相關資訊的進一步說明時，將再適時向國人報告。

美國總統川普表示，最快將從當地時間4日（台灣時間5日）開始，向10至12個貿易夥伴發出通知信，單方面設定未來關稅稅率。

行政院經貿辦公室日前透過新聞稿表示，行政院副院長鄭麗君和經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮於6月25日率政府團隊，於華府就對等關稅議題與美方舉行第二輪實體磋商，與美國貿易代表葛里爾和商務部長盧特尼克溝通。

據了解，此次磋商觸及攸關晶片關稅的「二三二條款」，美方對台灣表達意見的態度尚屬正面，但在時間壓力下，台灣的挑戰依然大。

川普政府提出對等關稅措施後，台美在4月11日首次視訊會議、4月底、5月初在華府舉行為期兩天的首輪實體談判後，6月25日再度赴美談判，除了鄭麗君與楊珍妮外，經貿辦、經濟部、農業部、財政部、衛福部與國安會都有代表。