卓榮泰：關稅仍積極談判中 爭取最好結果保護產業

美國對等關稅大限將至，行政院長卓榮泰4日強調，「我們還在積極談判」，他也相信團隊能在談判過程中，盡量保護國內產業，爭取到最好結果；另外針對在野黨提出的普發現金，他則表示，盼能在希望政府的資源有限時，民間的資源能夠進來，一起整體建設國家。

卓榮泰今日出席財政部舉辦114年度民間參與公共建設招商大會時提到，目前全球都面臨到美國新關稅政策的貿易調整過程，對於談判進度「我們還在積極談判」，距離7月8日只剩下幾個鐘頭。

卓榮泰說，在這段時間，副院長鄭麗君與總談判代表楊珍妮都非常辛苦，一直籌備整個談判的過程，就是希望能爭取最合理的結果，保護台灣產業，也兼顧與美國長期的盟友關係與地緣政治角色。

因此，政府如何運用有限資源投入到必要的產業建設，成為當前非常重要的課題。卓榮泰說，賴總統強調健康台灣、均衡台灣與團結台灣三大治國理念，政府未來要與民間業者、金融體系合作，提供更多金融支援與制度槓桿作用，讓民間業者加入國家建設，要以更少資源達到更大效益，提出創新促參機制、優化投融資條件、增加公共建設金融商品等措施，鼓勵縣市政府發行永續債，形成不間斷的金融流動性，推動民間參與。

不過，卓榮泰也提到，遺憾的是，目前在國會裡面討論的是怎麼樣把國家所有的財政力量普發現金給國人，這跟政府政策是矛盾的，政府深切希望在資源有限時，民間的資源能夠進來，一起整體建設國家，若再把國家的資源分散發放出去，就無法發揮「集沙成塔、眾志成城」的效果。

他也舉例，現在要做的應該是投入無人機、無人載具的發展，集中資源購買、生產更多的無人載具，但如果把錢普發給國人，當然大家都會很高興，但可能只是買遙控飛機而已；或是更關鍵的是資通安全，需要的是提高軍方與海委會的資訊安全防護，打造立體的資通防線，但如果錢發出去就變成，大家只是升級家裡的防毒軟體而已，雖然重要但對國家防護仍然不足。

卓榮泰強調，政府真正想爭取的是國家與民眾、民間業界之間的整合，共同推動重大建設。但國會目前的方向卻是將國家力量全面分散，他認為這是根本上的矛盾。應該還是要將能量用於國家建設，將資源投入最迫切需要的地方，將關注焦點回歸國土安全與國家發展。