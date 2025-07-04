快訊

播新聞大罵黃國昌「垃圾到極點」 型男主播遭懲處！公司火速發聲明

為阻升台幣…央行對外資進出將改採「T+1」 今天賣股、明天就匯出資金

不是溺斃身亡！高雄翁海中遭浪犬攻擊「左眼被咬破」 死因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰：關稅仍積極談判中 爭取最好結果保護產業

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

美國對等關稅大限將至，行政院長卓榮泰4日強調，「我們還在積極談判」，他也相信團隊能在談判過程中，盡量保護國內產業，爭取到最好結果；另外針對在野黨提出的普發現金，他則表示，盼能在希望政府的資源有限時，民間的資源能夠進來，一起整體建設國家。

卓榮泰今日出席財政部舉辦114年度民間參與公共建設招商大會時提到，目前全球都面臨到美國新關稅政策的貿易調整過程，對於談判進度「我們還在積極談判」，距離7月8日只剩下幾個鐘頭。

卓榮泰說，在這段時間，副院長鄭麗君與總談判代表楊珍妮都非常辛苦，一直籌備整個談判的過程，就是希望能爭取最合理的結果，保護台灣產業，也兼顧與美國長期的盟友關係與地緣政治角色。

因此，政府如何運用有限資源投入到必要的產業建設，成為當前非常重要的課題。卓榮泰說，賴總統強調健康台灣、均衡台灣與團結台灣三大治國理念，政府未來要與民間業者、金融體系合作，提供更多金融支援與制度槓桿作用，讓民間業者加入國家建設，要以更少資源達到更大效益，提出創新促參機制、優化投融資條件、增加公共建設金融商品等措施，鼓勵縣市政府發行永續債，形成不間斷的金融流動性，推動民間參與。

不過，卓榮泰也提到，遺憾的是，目前在國會裡面討論的是怎麼樣把國家所有的財政力量普發現金給國人，這跟政府政策是矛盾的，政府深切希望在資源有限時，民間的資源能夠進來，一起整體建設國家，若再把國家的資源分散發放出去，就無法發揮「集沙成塔、眾志成城」的效果。

他也舉例，現在要做的應該是投入無人機、無人載具的發展，集中資源購買、生產更多的無人載具，但如果把錢普發給國人，當然大家都會很高興，但可能只是買遙控飛機而已；或是更關鍵的是資通安全，需要的是提高軍方與海委會的資訊安全防護，打造立體的資通防線，但如果錢發出去就變成，大家只是升級家裡的防毒軟體而已，雖然重要但對國家防護仍然不足。

卓榮泰強調，政府真正想爭取的是國家與民眾、民間業界之間的整合，共同推動重大建設。但國會目前的方向卻是將國家力量全面分散，他認為這是根本上的矛盾。應該還是要將能量用於國家建設，將資源投入最迫切需要的地方，將關注焦點回歸國土安全與國家發展。

卓榮泰 普發現金 美國

延伸閱讀

卓榮泰：積極與美談判關稅 保護產業爭取最好結果

談及普發現金 卓榮泰：預算要用在建設和未來發展

世大運／卓榮泰赴國訓訪視代表隊 要讓選手在德國有家的感覺

美越關稅的今天恐成「美台貿易的明天」 王鴻薇憂：4100億恐不夠

相關新聞

民參建設招商大會登場！釋出2,364億元商機 創近三年新高

財政部4日舉辦「114年度民間參與公共建設招商大會」，釋出105件投資案源，總金額超過2,364億元，創近三年新高。行政...

日圓貶值…李鎮宇：和美日貿易談判陷入僵局有關 美國明年更緊盯匯率

日圓兌美元匯率貶值，使得日圓兌台幣匯率今日再創史上新低價位，台新金控首席經濟學家李鎮宇認為，應和美國與日本貿易談判因為日...

斥資132億興建 國家重點領域校際研教園區今揭牌

坐落高雄左營的國家重點領域校際研教園區今揭牌，斥資132.35億興建10棟教學大樓，將由陽明交通大學、清華大學作為常駐的...

越南持續低價不銹鋼襲台 燁聯將正式提告反傾銷

面對越南持續低價不銹鋼襲台，燁聯（9957）4日宣布，將對自越南進口的不銹鋼冷軋鋼品提出反傾銷調查申請，目前委請律師收集...

房價難跌？中研院：央行管制、房市降溫 但六成民眾認半年後房價漲

中央研究院經濟研究所今日公布最新「台灣消費者預期與政策反應調查」顯示，中央銀行去年9月第七波信用管制使房市在今上半年呈現...

推動工作與生活平衡 勞動部下半年三場線上講座

為協助企業營造友善職場，勞動部鼓勵企業推動工作與生活平衡，透過宣導、輔導、補助與表揚等多元化策略，引導企業重視員工關懷與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。