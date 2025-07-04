全臺首座「國家重點領域校際研教園區」揭牌 清大、陽交大設高雄校區

在中央與地方攜手合作下，由高市府與清華大學、陽明交通大學等學府，共同推動全臺首座「國家重點領域校際研教園區」，4日正式揭牌啟用，象徵高雄在產業轉型與高階科技人才培育邁入嶄新里程碑。

現場包含行政院長卓榮泰、高雄市長陳其邁、清大、陽明交大與高雄在地多所大專院校代表和校友，產學合作企業包括台灣默克、台積電（2330）、AMD、鴻海（2317）、日月光（3711）、華邦電（2344）、元澄等，以及立委、在地議員與里長等百位貴賓都親臨參與，並共同參觀園區環境與實驗室，共同見證南部科研育才基地啟航的重要時刻。

行政院長卓榮泰表示，「國家重點領域校際研教園區」的啟用是賴清德總統「健康臺灣」、「均衡臺灣」及「團結臺灣」治國理念的落實，將促進科技新創、人才培育的發展。此次清大與陽明交大跨校合作，攜手打造教學與研究的重點基地，展現了我國高等教育機構在科研領域的強大實力與合作精神。

他特別感謝長期關注在地教育發展的李柏毅立法委員，為推動地方教育品質提升投注大量心力；同時也感謝高雄市長陳其邁在行政推動上的大力協助，中央政策若無地方支持難以落實。

卓院長進一步指出，這座研教園區的啟用具有三大重要意義：第一，將成為高雄推動科技產業的重要後盾；第二，有助於提升高雄成為全方位產學研究重鎮的地位；第三，將加速左營舊城的城市風貌與科技發展進程接軌，帶動地方整體轉型升級。期望這份努力與成果能延續成為後代的重要資產。

教育部常務次長朱俊彰表示，「國家重點領域校際研教園區」的揭牌，象徵清華大學與陽明交通大學這兩所頂尖大學正式進駐高雄，為南臺灣科技產業注入嶄新動能。

他指出，兩校透過研教園區，成功擴展與嘉義、台南、屏東及高雄等地共38所大專院校的合作關係，正是「校際園區」願景得以落實的最佳證明。朱常務次長並感謝高雄市長陳其邁所領導的市府團隊，促使高雄成為半導體S廊帶計畫的重要據點，並強調研教園區所採行的產學合作模式獨具特色，未來勢必能使高雄成為國際人才的匯聚中心，成為臺灣未來發展的關鍵核心。

高雄市長陳其邁表示，感謝賴清德總統與行政院長卓榮泰對此計畫的大力支持，對高雄推動高端科技產業至關重要，包括賴總統的均衡臺灣理念、行政院的半導體S廊帶計畫，人才均是科技產業發展的核心動能，唯有厚植人才，才能迎向全球競爭的挑戰。今日兩校攜手進駐，不僅是「好事成雙」，更象徵南部產學合作進入新篇章，兩所頂尖大學所帶來的學術氣度與創新能量，將在高雄激盪出良性的學術與產業競爭氛圍。

陳其邁市長特別感謝在地民意代表、左營區里長們的支持，尤其李柏毅立法委員與大家共同扮演居間協商的橋梁，園區規劃更是李柏毅立法委員提出的政見與政績。因為地方中央的支持，以及陽明交大以及清大的投入，加上高雄在地的大學，大家通力合作，這不僅是高雄城市轉型的關鍵一步，更是均衡台灣跟台灣未來產業轉型的關鍵。

陽明交大校友宏碁（2353）集團創辦人施振榮表示，「國家重點領域校際研教園區」的揭牌，代表著臺灣已經從高雄加工出口區為主體的「產業1.0」、新竹科學園區與大學合作的「產業2.0」，正式進入到「產業3.0」新模式。研教園區不僅擁有廣闊腹地，更能導入高階人才與技術，是臺灣在全球產業鏈中取得領先的關鍵。他期許高雄藉此成為國際人才匯聚地，創造更多創新與價值。

立法委員李柏毅表示，自2021年起積極推動楠梓科學園區，當親眼見到台積電在後勁掛牌時，內心無比感動。最近看到「國家重點領域校際研教園區」正式掛牌，感動之情更為深刻。他感謝行政院對於每一筆預算與資源的支持，使左營與楠梓逐步蛻變為半導體重點發展區，也讓高雄再次偉大。

陽明交通大學校長林奇宏表示，感謝高雄市政府提供如此優質的地段與建物作為校際研教合作基地。他強調，學界將善用每一分資源，確保這個研教園區成為推動產學合作與人才培育的重點據點，發揮最大效益。林校長也分享個人經歷，指出自己小學曾於高雄居住兩年，此後北漂逾半世紀，近三年內回到高雄的次數最多，正是因為高雄市政府展現出極高的行動力與積極的合作態度。他進一步指出，陽明交大9月1日開課，在園區發展的第一步，將聚焦於學士後與在職專業人才的培育，下一階段目標是招募國際學生，由培育高階人才為產業轉型及技術進步重新賦能。

清華大學校長高為元致詞時提到，清華大學響應陳市長號召，參與國家重點領域校際研教園區的計畫，這項行動不僅有助於促進台灣南北的均衡發展，也將為南部年輕人創造更多優質就業機會，帶動產業發展與地方經濟成長，進一步提升居民的整體生活品質。

過去這段時間，中央部門與市府的投入，從硬體設施到軟體配套，讓我們深深感受到市府對教育與社會發展的重視。清華大學也帶來過去累積的人才培育經驗，不論是在半導體、AI、永續議題、綠色經濟、碳交易等領域，或在研教園區各項工程推動、課程開設與在地產學連結方面，都展現出百分之百的投入與全力以赴的決心。最後期許園區能成為跨校、跨域合作的典範，也誠摯邀請在地學術界與產業攜手合作，共同為南台灣未來努力，一同「向前行」。