公平會核准結合案 台智電展開官民股14家增資

公平會2日審議通過台灣智慧電能公司申報結合案，核准由中鋼、中油、中華電信、日月光、聯電、東鋼等6家事業共同經營購售電業務。台智電今天表示，後續將展開增資作業，資本額將提升至約新台幣15億元到20億元間，股東也預計增至14家。

台智電目前3家股東為中鋼、耀華玻璃、ITIC；增資案完成後，14家股東分別是台灣中油、中華電信、中鋼、台灣高鐵、耀華玻璃、ITIC、日月光半導體、聯電、長春石化、東和鋼鐵、東元集團、中美晶、台達電、世界先進，每家持股約介於5%至12.5%之間，經濟部與交通部所屬泛官股公司合計持股過半。

台智電透過新聞稿表示，結合申報通過後，將接續完成下一輪增資作業，並與預計2030年前併網風場業者深化合作，無論是區塊開發3-1、3-2期都已有接觸，待新董事會組成後，即進行採購評估及決策。

據了解，台智電預計有7席董事席次，中鋼、中油、中華電信、日月光、聯電、東鋼及耀華玻璃各取得1席，經濟部標準局長陳怡鈴也將代表耀華玻璃出任台智電董事並擔任董事長。

台智電指出，國內企業除因應供應鏈減碳壓力外，亦有因參與RE100、SBTi或落實ESG承諾而需採購綠電。對於尚未具備國際信評，或用電量未達直接與風場簽約門檻的企業，台智電將透過「統購分銷」模式協助取得綠電資源，成為企業邁向低碳轉型的重要平台。

台智電補充，除了統購分銷綠電購售業務之外，因應企業用電型態產生餘電，以及採購綠電需負擔的備用供電容量義務，台智電將協助客戶媒合供電與用電需求落差及整合備用供電容量資源，以降低購電負擔並實現高綠電滲透率願景。

台智電表示，台智電的成立對國內綠電銷售模式並無排擠效果，也凸顯台智電作為國內綠電買賣的補充性質，未來將持續扮演企業購買綠電的推手與協助者，促進綠電交易市場效率，更達成企業、風場及售電業的多贏局面。