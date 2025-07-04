民參建設招商大會登場！釋出2,364億元商機 創近三年新高

財政部4日舉辦「114年度民間參與公共建設招商大會」，釋出105件投資案源，總金額超過2,364億元，創近三年新高。行政院長卓榮泰出席時表示，面對內外情勢嚴峻，政府將以「公私協力」作為關鍵策略，透過鬆綁法規、強化金融工具及擴大投資誘因，引導民間資金投入國家建設，攜手實現均衡、健康、團結的台灣。

卓榮泰指出，民間參與是推動國家重大建設的關鍵，尤其在有限的財政資源下，更需靈活結合民間力量。他強調四大重點，一是提升政府投入效能，二是擴大民間資源挹注，三是鬆綁法規以釋出更多民生建設案源，四是推動永續金融商品，創造公私共贏。

面對美國即將公布各國對等關稅稅率條件，卓榮泰也提到，目前正在積極與美國談判中，距離7月8日時間所剩無幾，希望透過台灣過去在世界觀件領先地位上的角色、在地緣政治上的關鍵，以及長期來跟美國之間堅固的盟友關係，能在談判過程中，儘量保護到國內產業，爭取到最好成績。

本次招商大會邀集中央部會與地方政府展示投資案，類型涵蓋長照、社宅、運動設施、環保、交通等，現場逾500位產官學界人士與會，反應熱烈，並設有主題專區與交流平台，方便投資人掌握第一手訊息。

財政部長莊翠雲致詞則說，配合行政院推動的「兆元投資國家發展方案」，財政部主導成立促參專案辦公室，建立提案平台，從源頭盤點各部會建設計畫，並開放民間提案，積極擴大案源，近年也與金管會、櫃買中心合作，協助各機關發行永續債，引導保險資金等長期資金投入公共建設。

莊翠雲指出，今年招商案包括衛福部與台北市的長照園區BOT案、雲林社宅、高雄廢棄物處理設施、台南巨蛋園區等，類型多元且與民生息息相關。她強調，「民間參與、共創三贏」不僅是口號，更是具體成果，民間資金與專業可加速建設效率，完善基礎設施，進而提升整體產業競爭力與民眾生活品質。