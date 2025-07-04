吳誠文：台灣成功創造內需市場 GDP會再成長

國家科學及技術委員會主委吳誠文今天表示，台灣經濟和實力還在成長，成功創造內需市場後，GDP還會再成長，半導體也會繼續發展繁榮。

吳誠文今天出席台灣智慧系統整合製造平台成果暨台南智慧城市應用發表會時說，智慧城市不是看政府需求，要看人民需求，終端有需求，政府才有需求，若人民不需要政府，政府就沒有需求，也不需做任何事。

吳誠文說，只要建立服務系統，商業活動就會進來，但協助政府也是協助終端市場，不要再說台灣太小，沒有市場，只能賣國外，這不是理由，需求端要對上供應端才會成功，台灣不可能沒有內需市場，台灣經濟繁榮也不是只有半導體。

吳誠文表示，政府推動大南方新矽谷及其他重要科技政策，其中大南方新矽谷推動台灣智慧系統、製造平台，今年是前期宣導計畫，主力預定明年開始大幅投資，國科會在沙崙也可迅速啟動，一步步就序，滿足終端需求。

吳誠文說，科技產業出路不是只幫先進國家發展需求，服務別人卻不照顧自家產業是不行的，政府要照顧百工百業，總統賴清德交代從南部開始，但均衡台灣也非只服務南部，就從南部擴展到全國，創造內需市場。

吳誠文強調，台灣經濟表現超出預期，政府應編列更多預算因應未來挑戰，難道大家相信未來1、20年內台灣會獨占AI晶片市場嗎，難道不希望發展其他產業嗎；如今靠著半導體，讓政府有機會投資各種基礎建設、算力、雲端運用平台，建立主權AI，現在不投資，要等何時，不希望立法院衝突影響需求。