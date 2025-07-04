卓榮泰：積極與美談判關稅 保護產業爭取最好結果

美國將公布與各國關稅談判結果，行政院長卓榮泰今天表示，「我們還在努力」，所有的談判過程一直在積極進行中，台美之間長期以來維持堅固盟友關係，他相信團隊能在談判過程中，盡量保護國內產業，爭取到最好結果。

財政部今天舉辦114年度民間參與公共建設招商大會，卓榮泰、財政部長莊翠雲，以及公股金融事業高層、各縣市代表等人出席。

卓榮泰致詞時表示，今年招商大會適逢國家遇到內外情勢緊迫之時，因此如何將政府有限資源投入更多建設、如何能進一步結合民間資源促進國家進步，更是重中之重；未來政府將鬆綁更多法規，推出更多民生建設案源，讓民間企業有興趣投入，支持國家重大建設，實現公私協力、福國利民。

卓榮泰指出，現在台灣跟全球許多國家一樣，面對美國關稅、新貿易政策的調整，尚在積極談判，「我們還在努力」，所有的談判過程一直在進行中，行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮非常辛苦地籌備，「希望能夠得到最合理的（結果）」。

卓榮泰進一步說，長期以來，台灣跟美國之間維持堅固盟友關係，相信能夠在談判過程中，盡量保護國內產業，爭取到最好結果。目前團隊還在努力，在此情況下，政府運用有限國家資源投入必須的產業建設，就是非常重要的課題。

卓榮泰指出，總統賴清德一直透過健康台灣、均衡台灣、團結台灣的理念貫穿施政，未來在此治國理念之下，政府要做的是與民間業者合作，並透過行庫提供更多金融支持，讓民間力量加入國家建設行列，尤其是海外回台業者，政府會一直提供這類沒有匯兌損失風險的投資選項，讓業者在世界經貿秩序大調整之中得以因應。