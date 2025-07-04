快訊

播新聞大罵黃國昌「垃圾到極點」 型男主播遭懲處！公司火速發聲明

為阻升台幣…央行對外資進出將改採「T+1」 今天賣股、明天就匯出資金

不是溺斃身亡！高雄翁海中遭浪犬攻擊「左眼被咬破」 死因曝光

日本旭能攜手台灣7大機構 成立台日碳轉型聯盟

中央社／ 台北4日電

日本最大碳管理平台Asuene（旭能科技）今天宣布攜手台灣7大機構，簽署脫碳推進合作備忘錄，共同成立台日碳轉型聯盟，希望透過資訊與情報交流平台的建立，協助台灣企業進行碳轉型。

Asuene執行長西和田今天出席簽約儀式時表示，面對全球淨零排放新議題，非1個國家、1個企業能獨立完成。台灣與日本在產業結構上有許多相似之處，製造業特別強，產品賣到全世界，必須遵循國際買家、品牌商的壓力。

此次成立台日碳轉型平台，希望串連相關情報及實務上分享，建立交流平台，協助台灣企業進行碳轉型。

台日碳轉型平台成員除了日本Asuene，台灣方面包括安永會計師事務所、一卡通票證公司、台灣永續傳播協會（TSCA）、台灣理光（Ricoh）、永續時代（ESG TIMES）、思納捷科技（InSynerger）、進昌貿易等7家機構。

分工上，安永主要提供ESG顧問服務，協助導入CSRD、PCAF、SBTi等國際標準；一卡通主要提供範疇3第6類「員工通勤」相關碳排數據；台灣永續傳播協會促進政策制定者、企業、市民之間的社會對話與ESG意識倡導。

台灣理光協助追蹤OA設備等辦公類設備於範疇3碳排數據；永續時代負責推動ESG相關報導，橋接企業與政策層、促進社會教育；思納捷科技整合電力數據、AIoT導入與企業能源優化管理；進昌貿易則提供供應鏈架構分析與日台產業間資訊整合支援。

Asuene海外事業部經理王子軒表示，台日碳轉型平台成立，希望共同推進全球碳管理工作，包括溫室氣體排放量的可視化、ESG揭露、政策對話，與供應鏈支援等多元合作，致力構築亞洲脫碳與ESG實踐。未來不只侷限台灣、日本，更希望放眼東南亞市場，打造更廣泛的國際碳管理合作平台。

ESG 平台 日本

延伸閱讀

雲林參訪日本在宅醫療典範Kagayaki診所 擴展醫養合一新視野

台港韓機票預訂大減！7月5日末日預言 日本經濟損失逾千億元

7月5日大預言影響國人赴日意願 日本團旅產品跌回疫情前

漫畫預言7/5大地震 專家：毫無科學根據的謠言

相關新聞

民參建設招商大會登場！釋出2,364億元商機 創近三年新高

財政部4日舉辦「114年度民間參與公共建設招商大會」，釋出105件投資案源，總金額超過2,364億元，創近三年新高。行政...

日圓貶值…李鎮宇：和美日貿易談判陷入僵局有關 美國明年更緊盯匯率

日圓兌美元匯率貶值，使得日圓兌台幣匯率今日再創史上新低價位，台新金控首席經濟學家李鎮宇認為，應和美國與日本貿易談判因為日...

斥資132億興建 國家重點領域校際研教園區今揭牌

坐落高雄左營的國家重點領域校際研教園區今揭牌，斥資132.35億興建10棟教學大樓，將由陽明交通大學、清華大學作為常駐的...

越南持續低價不銹鋼襲台 燁聯將正式提告反傾銷

面對越南持續低價不銹鋼襲台，燁聯（9957）4日宣布，將對自越南進口的不銹鋼冷軋鋼品提出反傾銷調查申請，目前委請律師收集...

房價難跌？中研院：央行管制、房市降溫 但六成民眾認半年後房價漲

中央研究院經濟研究所今日公布最新「台灣消費者預期與政策反應調查」顯示，中央銀行去年9月第七波信用管制使房市在今上半年呈現...

推動工作與生活平衡 勞動部下半年三場線上講座

為協助企業營造友善職場，勞動部鼓勵企業推動工作與生活平衡，透過宣導、輔導、補助與表揚等多元化策略，引導企業重視員工關懷與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。