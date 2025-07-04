快訊

港劇「御用爺爺」周聰離世！肺炎病逝 享壽92歲

有機會達中颱！準「丹娜絲」目前型態曝光 距離近、走法特別

聽新聞
0:00 / 0:00

日圓貶值…李鎮宇：和美日貿易談判陷入僵局有關 美國明年更緊盯匯率

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
李鎮宇表示，日圓貶值和美日貿易談判陷入僵局有關，穩定幣助陣會使美國明年會更重視匯率問題。圖／台新提供
李鎮宇表示，日圓貶值和美日貿易談判陷入僵局有關，穩定幣助陣會使美國明年會更重視匯率問題。圖／台新提供

日圓兌美元匯率貶值，使得日圓兌台幣匯率今日再創史上新低價位，台新金控首席經濟學家李鎮宇認為，應和美國與日本貿易談判因為日本稻米問題陷入僵局，而引發市場預期心理有關。 他也指出，美國對於各國匯率的問題，明年會比今年更為重視。

李鎮宇今年初即預期，美國總統川普團隊的重心今年上半年在關稅，下半年則在所得稅，明年則會將重心移轉到匯率，對此他強調，這個方向不變，因此政府和產業界都必須有相關的應變措施。

李鎮宇進一步剖析，美國之所以關於上述三個重點有其先後順序，是因為已事先展開重要的鋪陳。他分析，匯率的問題和美債的走勢息息相關，美國財政部也盤算到，弱勢美元恐怕會讓美債殖利率上升，進而使美國財政債息負擔更為嚴重，因此想到透過「穩定幣」來解決。由於穩定幣發行者在發行時，必須要將一定的部位放在現金或是公債，因此勢必會帶動這些發行者必須買進更多的美國公債，如此一來，就能抵銷弱勢美元對美元殖利率走高的影響。

穩定幣目前發行量為2300億美元，市場看好不久將破5千億美元，甚至美國政府目標為2030年達到4兆美元；李鎮宇指出，在穩定幣政策的搭配之下，美國政府對於「弱勢美元」造成債市的衝擊，已無後顧之憂，因此明年會更緊盯匯率，產業界都需要有應變對策。

日本廣場協議造成日本的失落30年，不過李鎮宇認為，主要仍和日本當時的資源錯配有關，並非和匯率直接相關，當時日本應該把更多的資源投入實體的產業政策；他也示警，倘若台幣升值之際，資金僅流入台灣的股市或不動產，這是必須注意的現象。

台幣匯率 日本 美國公債

延伸閱讀

美股明年EPS有望雙位數躍進！009811聚焦美國50指數 7月9日開募

桌球／WTT美國大滿貫 李昱諄、鄭先知女單會外賽首輪過關

美國想孤立中國 紐時：與越南貿易協議是重要一步

美中關稅僵局若未解 明年250周年國慶煙火黯淡

相關新聞

不保三！中研院下修今年經濟成長率至2.93% 判斷台灣關稅落點在這裡

中央研究院經濟研究所今日發布最新經濟預測，儘管對面對美國對等關稅不確定性，以及台幣升值走勢擴大，但因今年上半年拉貨潮效應...

日圓貶值…李鎮宇：和美日貿易談判陷入僵局有關 美國明年更緊盯匯率

日圓兌美元匯率貶值，使得日圓兌台幣匯率今日再創史上新低價位，台新金控首席經濟學家李鎮宇認為，應和美國與日本貿易談判因為日...

斥資132億興建 國家重點領域校際研教園區今揭牌

坐落高雄左營的國家重點領域校際研教園區今揭牌，斥資132.35億興建10棟教學大樓，將由陽明交通大學、清華大學作為常駐的...

越南持續低價不銹鋼襲台 燁聯將正式提告反傾銷

面對越南持續低價不銹鋼襲台，燁聯（9957）4日宣布，將對自越南進口的不銹鋼冷軋鋼品提出反傾銷調查申請，目前委請律師收集...

房價難跌？中研院：央行管制、房市降溫 但六成民眾認半年後房價漲

中央研究院經濟研究所今日公布最新「台灣消費者預期與政策反應調查」顯示，中央銀行去年9月第七波信用管制使房市在今上半年呈現...

推動工作與生活平衡 勞動部下半年三場線上講座

為協助企業營造友善職場，勞動部鼓勵企業推動工作與生活平衡，透過宣導、輔導、補助與表揚等多元化策略，引導企業重視員工關懷與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。