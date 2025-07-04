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斥資132億興建 國家重點領域校際研教園區今揭牌

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國家重點領域校際研教園區今揭牌，行政院長卓榮泰（右二）、高雄市長陳其邁（左二）及宏碁創辦人施振榮（左一）也以陽明交大校友身分受邀出席。記者郭韋綺／攝影
國家重點領域校際研教園區今揭牌，行政院長卓榮泰（右二）、高雄市長陳其邁（左二）及宏碁創辦人施振榮（左一）也以陽明交大校友身分受邀出席。記者郭韋綺／攝影

坐落高雄左營的國家重點領域校際研教園區今揭牌，斥資132.35億興建10棟教學大樓，將由陽明交通大學、清華大學作為常駐的大學，開設學程培育高科技高階人才。陽明交大首批電子與光子學士後學位學程共100人，已招生完成，將於9月1日開始上課，校長林奇宏表示，下一步將是招募國際生。

揭牌儀式邀請行政院長卓榮泰、高雄市長陳其邁，及多名在地大學校長和立委、民代、里長共襄盛舉，宏碁創辦人施振榮也以陽明交大校友身分偕夫人葉紫華出席。

施振榮指出，身為台灣科技島、矽島倡議人，校際研教園區打造產學共創的產業3.0，讓校園內的研究員開發技術、訓練高階人才，與產業一起面對未來，創造更多高附加價值，這裡將會是台灣世界領先關鍵所在，恭喜高雄走出領先的一步。

卓榮泰提到，目前政府在嘉義、台南、高雄、屏東規劃大南方新矽谷，再注入一個人才培育學術研究重鎮，亦即校際研教園區，未來與桃竹苗大矽谷遙遙相對，成為國家帶動科技向上發展取得全球領先關鍵地位的雙引擎。

卓榮泰表示，園區將與南部38所大專學校合作，成為推動科技產業堅強後盾，並協助產業界推動半導體、人工智慧、淨零轉型，未來這裡也是全方位產學研究重鎮，搭配交通樞紐命脈包含小港機場新航廈、高鐵南延逐步完成，讓高雄轉型成為南向門戶和南進基地。

卓榮泰說，近年高雄演唱會經濟夯，將全力配合推動演唱會、會展經濟，引進國際體育運動賽事，加上觀光產業發展擴大內需，有助加速左營老城區都市更新，讓城市新風貌也能追上快速的科技進步。市長陳其邁則希望政院可以針對115學年學生員額部分，加速核定碩士專班、在職招生，讓園區盡快步入正軌。

陽明交大校長林奇宏說明，未來高雄校區將以學士後、在職專班為發展重點，下一步將招募國際生，期盼在此架構下能有更多合作空間，在產業轉型、技術進步之際，讓高階人才重新賦能，成為產業所需的人才。

校方也籌劃AI與應用科技的碩、博士學程，分別聚焦於半導體與人工智慧領域，同時為在職人士規劃在職專班，最快將於115學年度開設。園區提供先進設備、特殊材料、矽智財，預估創造4000名校際研、教、產人員進駐，帶動科研聚落成形。

宏碁創辦人施振榮今以陽明交大校友身分受邀出席國家重點領域校際研教園區。記者郭韋綺／攝影
宏碁創辦人施振榮今以陽明交大校友身分受邀出席國家重點領域校際研教園區。記者郭韋綺／攝影
行政院長卓榮泰今天出席國家重點領域校際研教園區揭牌儀式。記者郭韋綺／攝影
行政院長卓榮泰今天出席國家重點領域校際研教園區揭牌儀式。記者郭韋綺／攝影
國家重點領域校際研教園區今天舉行揭牌啟動儀式。記者郭韋綺／攝影
國家重點領域校際研教園區今天舉行揭牌啟動儀式。記者郭韋綺／攝影
以培育半導體、人工智慧AI人才為發展重點的國家重點領域校際研教園區落腳高雄左營。記者郭韋綺／攝影
以培育半導體、人工智慧AI人才為發展重點的國家重點領域校際研教園區落腳高雄左營。記者郭韋綺／攝影

交大 卓榮泰 陽明

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