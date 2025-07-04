斥資132億興建 國家重點領域校際研教園區今揭牌

坐落高雄左營的國家重點領域校際研教園區今揭牌，斥資132.35億興建10棟教學大樓，將由陽明交通大學、清華大學作為常駐的大學，開設學程培育高科技高階人才。陽明交大首批電子與光子學士後學位學程共100人，已招生完成，將於9月1日開始上課，校長林奇宏表示，下一步將是招募國際生。

揭牌儀式邀請行政院長卓榮泰、高雄市長陳其邁，及多名在地大學校長和立委、民代、里長共襄盛舉，宏碁創辦人施振榮也以陽明交大校友身分偕夫人葉紫華出席。

施振榮指出，身為台灣科技島、矽島倡議人，校際研教園區打造產學共創的產業3.0，讓校園內的研究員開發技術、訓練高階人才，與產業一起面對未來，創造更多高附加價值，這裡將會是台灣世界領先關鍵所在，恭喜高雄走出領先的一步。

卓榮泰提到，目前政府在嘉義、台南、高雄、屏東規劃大南方新矽谷，再注入一個人才培育學術研究重鎮，亦即校際研教園區，未來與桃竹苗大矽谷遙遙相對，成為國家帶動科技向上發展取得全球領先關鍵地位的雙引擎。

卓榮泰表示，園區將與南部38所大專學校合作，成為推動科技產業堅強後盾，並協助產業界推動半導體、人工智慧、淨零轉型，未來這裡也是全方位產學研究重鎮，搭配交通樞紐命脈包含小港機場新航廈、高鐵南延逐步完成，讓高雄轉型成為南向門戶和南進基地。

卓榮泰說，近年高雄演唱會經濟夯，將全力配合推動演唱會、會展經濟，引進國際體育運動賽事，加上觀光產業發展擴大內需，有助加速左營老城區都市更新，讓城市新風貌也能追上快速的科技進步。市長陳其邁則希望政院可以針對115學年學生員額部分，加速核定碩士專班、在職招生，讓園區盡快步入正軌。

陽明交大校長林奇宏說明，未來高雄校區將以學士後、在職專班為發展重點，下一步將招募國際生，期盼在此架構下能有更多合作空間，在產業轉型、技術進步之際，讓高階人才重新賦能，成為產業所需的人才。