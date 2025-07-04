森崴能源與菲律賓ComClark集團合資開發 加速能源轉型與智慧電網發展

森崴能源今日宣布，已和菲律賓電信巨擘 Converge ICT Solutions Inc.的母公司ComClark Network and Technology Corporation（簡稱ComClark）正式簽署合資開發協議 (Joint Development Agreement, JDA)。這項策略性合作將結合雙方在能源與電信領域的深厚實力，共同推動菲律賓再生能源、智慧電網及潔淨能源基礎設施的快速發展。

根據協議，雙方將在菲律賓多個關鍵領域展開全面合作，包括共同開發太陽能光電廠、陸上與離岸風力發電場、潔淨能源基礎設施、綠電銷售及數據中心與科技整合等合作，將合資成立一系列專案公司，共同開發菲律賓的智慧電網，並推動在菲律賓的各項潔淨能源開發和綠電銷售業務。

森崴能源總經理胡惠森表示，菲律賓擁有龐大的再生能源潛力與快速成長的電力需求。ComClark 和Converge ICT在當地市場的深耕與強大電信網路實力，將與森崴能源在再生能源開發、綠電銷售和能源基礎設施建設方面的專業知識完美結合，共同為菲律賓的能源轉型做出貢獻。

森崴能源是提供發電、儲能、售電到碳權的一站式綠電全方位服務公司。主要業務涵蓋太陽光電、離岸風力發電、地熱發電、儲能、液化天然氣（LNG）進口與售電等。旗下子公司富崴能源負責大型能源基礎設施的工程統包 (EPC)，上市的富威電力（6994）則專注於綠電銷售與電力調度。森崴能源與母公司正崴集團及策略夥伴優必達（Ubitus）合資成立的Ubilink，打造台灣最大的AI超級運算中心，也是亞洲首座綠能AI運算中心，為高科技發展提供永續算力。

ComClark Network & Technologies Corporation是菲律賓領先的光纖寬頻供應商Converge ICT Solutions Inc.的母公司。ComClark於1990年代初成立，是菲律賓中央呂宋地區ICT服務的先驅，其網絡基礎設施為Converge ICT的全國性擴張奠定基礎。ComClark在菲律賓市場擁有深厚的本地連結和廣泛的企業級服務經驗，是菲律賓電信和科技領域的重要力量。

森崴能源表示，此次合作不僅是單一專案的開發，更代表雙方對於菲律賓能源未來和數位基礎設施深度融合的共同願景。透過森崴能源與ComClark合作，菲律賓的能源轉型將迎來更快速、更智慧、更永續的發展。