越南持續低價不銹鋼襲台 燁聯將正式提告反傾銷

面對越南持續低價不銹鋼襲台，燁聯（9957）4日宣布，將對自越南進口的不銹鋼冷軋鋼品提出反傾銷調查申請，目前委請律師收集相關事證，資料備齊後，將正式向財政部提出反傾銷調查，以抵禦其低價的不公平競爭，維繫台灣不銹鋼產業永續發展。

燁聯表示，根據我國海關進出口資料顯示，越南進口不銹鋼冷軋至台灣數量，2023年僅2,066噸，2024年大幅增加至30,524噸。今年累計至5月進口量已達15,388噸，5月份單月進口量更高達6,500噸，較去年月均量2,544噸多出將近4,000噸，增幅250%。

另據調查6月份越南進口數量仍維持在約4,000至5,000噸高檔，且報價仍低於國內市場流通行情，越南「量增價跌」持續傾銷不銹鋼冷軋至台灣市場，已嚴重擾亂國內鋼市並造成產業實質損害。

據world stainless統計，越南不銹鋼冷軋產能近年大幅擴增，2009年產能僅25萬噸，至2024年已擴增3倍至76萬噸。為去化其多餘產能，2023年起越南生產廠將冷軋不鏽鋼大量傾銷至其他國家，引起各國密切關注並紛紛採取相關貿易救濟措施反制。

如韓國貿易、工業和能源部 (MOTIE)於2025年4月24日宣布，終判對原產於越南的冷軋不銹鋼課徵11.37%至18.81%反傾銷稅。

越南銷韓國受阻，遂將其產品大量轉銷台灣，進口量從2022年僅約400公噸，2024年暴增80倍至3萬多公噸。今年數量持續增加，月均量已較去年又增加20%，不減反增，足見其仍持續傾銷台灣並擾亂我國不銹鋼市場價格事實明確。

全球關稅及貿易保護主義升溫，包括歐盟、美國等國皆針對鋼鐵產品設立高額關稅障礙，近日美國總統川普更將鋼鋁關稅提高至50%。面對各國之貿易壁壘，台灣目前鋼鐵仍零關稅，在門戶大開下，不銹鋼進口品遂大舉輸台，損害國內產業。

近年來我國業者面對全球經濟疲弱，經營日益艱困，越南2024年起大量傾銷不銹鋼冷軋產品至我國，以致不銹鋼行情受到抑價而無法反映合理成本，國內業者營運是雪上加霜更加困難。越南不銹鋼業者以低價不公平競爭手段大肆傾銷我國市場，造成我國產業實質損害，若不立即採取貿易救濟措施，恐危害國內產業發展。