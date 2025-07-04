推動工作與生活平衡 勞動部下半年三場線上講座

為協助企業營造友善職場，勞動部鼓勵企業推動工作與生活平衡，透過宣導、輔導、補助與表揚等多元化策略，引導企業重視員工關懷與照顧，落實推動工作生活平衡措施。為持續擴大推廣效益，下半年將辦理「工作生活平衡與員工協助方案」三場專題講座。

為推廣工作生活平衡理念，勞動部定期辦理宣導說明會與教育訓練，邀請優良企業與實務專家分享工作生活平衡推動經驗與作法，提升企業規劃友善員工措施知能；並為協助企業發展適合員工的友善措施，透過辦理「專家入場輔導」，媒合實務專家針對企業組織文化與員工需求，建立友善員工的關懷制度。

為進一步支持企業推動工作生活平衡措施，勞動部補助企業辦理員工身心紓壓講座、員工關懷協助課程、家庭日、親職講座、親子活動等，協助企業照顧員工身心健康，平衡工作與家庭照顧，打造暖心友善職場；並辦理「工作生活平衡獎」評選暨表揚，選拔標竿企業，透過推廣企業友善員工理念與範例，帶動更多企業響應推動工作與生活平衡。

自2014年以來，勞動部共辦理288場次宣導講座，培訓30,206人次企業代表規劃專業知能，補助超過4,200家企業推動工作生活平衡措施，受惠員工與眷屬將近100萬人次，並整理企業推動友善員工措施之實務經驗編印「工作生活平衡推動手冊」及「員工協助方案推動手冊」，提供企業瀏覽學習。

為持續擴大推廣效益，114年下半年即將辦理之工作生活平衡與員工協助方案專題講座包括：

● 7月16日舉行「化危機為轉機：職場危機事件防範與處理」教育訓練，協助企業強化應變能力。

● 7月17日安排「從經驗到傳承：銀髮力在職場中的無價資源」實務講座，鼓勵企業善用資深員工經驗，打造跨世代合作文化。

● 8月14日辦理「推動員工關懷創意措施，建造全方位員工照顧措施」，邀請優良企業分享打造員工關懷職場的推動經驗與作法。

勞動部表示，以上3場實務講座皆為線上課程，由實務專家與友善企業代表和企業夥伴相互交流推動工作生活平衡措施之創意與成效，歡迎企業踴躍報名參與。勞動部呼籲企業重視員工工作與生活平衡，鼓勵企業善用勞動部推動工作生活平衡的各項資訊與資源，齊心打造令員工幸福有感的友善職場。