房價難跌？中研院：央行管制、房市降溫 但六成民眾認半年後房價漲

中央研究院經濟研究所今日公布最新「台灣消費者預期與政策反應調查」顯示，中央銀行去年9月第七波信用管制使房市在今上半年呈現「量縮價跌」，但未減緩民眾對中長期房價上漲預期心理，預期半年後房價會上升的消費者將近六成，有七成一的消費者認為三年後房價會上升民眾也高達七成一。

消費者對物價的預期是影響物價的重要因素之一，中研院經濟研究所總體經濟預測小組自2023年10月起，每半年進行一次「台灣消費者預期與政策反應調查」，掌握消費者對物價預期。

中研院副院長彭信坤表示，由於政府發布的消費者物價指數（CPI）屬於科學調查，與一般民眾對物價感受有差距，因此這項調查可以視為民眾的「體感物價」調查，了解消費者對生活成本的預期。

結果顯示，消費者預期生活成本（經常性生活之整體開銷）在一年後會增加比率為60.8%，平均上升幅度為11.6%。比去年同期預期增加比率63.8%，平均預期上升幅度12.9%，兩者均微幅下降。

至於對未來CPI走向預期，雖然CPI已經走跌，但高達八成九認為一年後CPI會上升，且超過3/4民眾預期一年後過超過2%警戒值，較去年同期預期上升比例更高。預期上升幅度的中位數為2.5%，仍處高檔。

中研院經濟研究所研究員楊淑珺解釋，由於本次調查時間為今年4月1日至22日，當時正好遇到美國總統川普宣布對等關稅，且當時台幣貶破33元，因此民眾普遍預期美國關稅政策將造成各項生產成本上升，影響民眾對生活成本上升判斷與預期。但現在情況完全扭轉，關稅利空淡化，且新台幣轉為強勁升值。

在政策反應調查部分，主要了解民眾對中長期（半年及三年後）房價上漲預期心理。

中研院經研所指出，以內政部住宅價格指數和信義房價指數來計算，2018年至2024年的年平均成長率分別上升6.58%和8.12%，遠高於CPI總指數及房租的同期年平均成長率(1.61%、1.40%)。為減緩房價上升的壓力，央行自2020年12月起開始施行一系列的信用管制措施。由於房價與物價漲幅差距在疫情後進一步擴大，央行於2024年9月開始執行的第七波信用管制使房市在2025年上半年整體呈現「量縮價跌」的趨勢，初步顯示對2025年上半年房價有達抑制效果。

不過央行管制措施顯然未改變消費者對中長期房價上漲的預期。調查顯示，只有三成六消費者預期半年後房價將會下跌，與今4月調查時差異不大。而預期半年後房價會上升的消費者則將近六成，其中多數認為半年後房價上揚幅度小於5%，平均預期漲幅為2.7%。

至於較長期的預期，有七成一的消費者認為三年後房價會上升，與今4月房價相比，平均預期上升幅度為4.8%，比近年來房價指數的漲幅低。顯示儘管今年上半年整體房價下跌，但消費者對中長期房價上漲的預期不易消除。