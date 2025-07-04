大成董座韓家宇：美對越20%關稅已達「天花板」台灣若零關稅 雞肉恐承壓

大成（1210）董事長韓家宇4日表示，美國對越南課徵20%關稅已達接受「天花板」，若再提高將難以承受。他提到，現在越南對美是零關稅，若台灣也實行零關稅，對台灣雞肉等農產品也會造成壓力。

韓家宇指出，美國2日宣布對越南課徵20%關稅，雖有影響大成出口，不過還好大成有分散出口市場，對美出口僅佔越南15%。韓家宇指出，20%的關稅現在看來已經穩定，但將來有沒有競爭力仍取決於關稅變動。

韓家宇提到，當川普政府將關稅提升至46%時，當地企業難以吸收成本，只有一家當地廠商願意承擔，其他廠商受不了的話也不好處罰人家，因為是特殊環境，川普搞得世界大亂。但隨著關稅降至20%，市場逐漸穩定後，未來怎麼決定分攤成本仍需沈澱一段時間，才能確定大家要怎麼談。

越南目前對美國是零關稅，談到台灣同樣實行零關稅的可能性，韓家宇表示，雞肉可能會承受較大的壓力，尤其台灣依賴美國雞肉進口。然而，對於豬肉市場的影響較小，因為台灣人對溫體豬的口味已經習慣，改變口味並不容易。他進一步提到，若政府棄守關稅，將對市場造成一定影響。

韓家宇表示，台灣在對美談判中處於劣勢，很難預期台灣對美關稅走向，但他指出，台灣目前缺乏談判籌碼，台積電（2330）被美國綁架後，台灣的處境處於劣勢。至於零關稅怎麼應對，他坦言，只能自求多福。

黃小玉等原物料以前台灣跟巴西買比較多，問及如果美國增加採購壓力，是否會提高購買美國原物料的比例，韓家宇表示，沒那麼容易，買太多會造成貨物囤積、很難處理，東西不賣一直囤在那邊容易壞，業者也很難承擔，政府應該要有配套的方法才可長久。

大成升級布局寵物營養產業，總投資逾 20億元的三大新廠建設——全能營養生技工廠、萬能生醫 GMP 動物疫苗廠，以及毛能寵物(gomo)結合鮮食肉與飼料製程的寵糧工廠，其中，全能營養生技工廠預計將於 2026年第1季率先投產。

韓家宇表示，台灣寵物食品與用品市場 2024 年規模已突破650億元，年成長率逾 10%，其中高階機能型產品需求成長最為顯著。他強調，食品安全與溯源透明，是台灣農畜與寵物產業下一階段在國際市場突圍的關鍵。

大成集團目前在寵物產業垂直整合佈局涵蓋功能性產品開發、營養研發、製程品管至品牌營運完整流程，不僅展現大成集團多年食品技術實力，更成功將核心專業延伸至寵物營養領域，提升集團整體供應韌性與國際市場競爭力。