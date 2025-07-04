美國會通過又大又美法案 資誠解析對台商及個人影響

美國聯邦眾議院7月3日通過經聯邦參議院修正後的「又大又美法案」，預計4日由總統川普簽署生效。這項法案是川普第二任期的重要立法成果，內容涉及邊境安全、稅收政策、醫療保險和社會福利體系，同時也提高美國聯邦政府債的上限。其中在稅收方面，法案包含許多公司稅、個人稅，以及國際稅的措施，總規模高達4.5兆美元。

針對該法案對台灣企業及對擁有美國公民身分台灣人的主要影響，資誠美國業務負責人蘇宥人分析，這次美國2025年稅改法案，對台灣企業在美投資、設廠、研發及參與新興產業提供多項稅務優惠，有助於降低成本、提升競爭力，而擁有美國籍、稅務居民身分的台灣人，也無須擔心自2026起美國稅負顯著增加，甚至有新增的節稅措施可善加利用。

首先，在個人稅方面，法案以永久化2017年稅改下的稅率級距、標準及列舉扣除額規定為主，意味著個人聯邦所得稅最高稅率明年不會回到2017年前的39.6%，對擁有美國籍、稅務居民身分的台灣人較有利。此外，被2017年稅改大幅調升的遺產及贈與稅免稅額也還在，使具有美國身分的高淨資產人士、創業者較無於2025年底前鉅額贈與的壓力。

法案中新增加班費、小費免稅額度、在美製造車輛之車貸利息扣除額，保留穿透個體業務所得20%扣除額，並把州及地方稅可扣除的額度提高至美金4萬元，預計對於部分居住於美國境內、外的台灣人有一定的節稅效果。再者，曾引發爭議的匯款稅，除了稅率調降為1%之外，另外來自銀行、證券等帳戶，以及在美國發行的信用卡或簽帳卡的匯款，被排除在外，原則上僅限於現金、匯票等匯款方式，潛在影響範圍比眾議院原本通過的版本顯著縮小。

其次，在公司稅方面，法案恢復固定資產及美國境內研發支出100%費用化，並放寬利息費用扣除限制，這對於在美國從事製造、研發的台灣企業有一定的節稅效果，也增加台灣企業在美國子公司的融資彈性。再者，法案中的100%費用化措施除了電腦、機器設備、租賃改良物等耐用年限較短的項目之外，也擴大到用於製造的不動產，在美國興建廠房，或整建閒置不動產作為製造用途的台灣企業，可望無須按39年逐年攤銷廠房的成本。此外，法案也將「晶片法」適用於半導體、半導體製程設備製造廠的投資抵減，將其抵減率從現有25%提高至35%，適用於自2026年起投入使用的設備，但相關設施必須於2026年底前實質動工開始興建。

國際稅方面，法案對於美國境內最低稅負（BEAT）、受控外國企業稅負（CFC／GILTI），以及外銷貨物、勞務所得的優惠稅率（FDII）進行一些調整，包括有效稅率略為提高（前者為10.5%，後這兩個為14%），以及微調一些計算規則。另外，原本所提出的對其他國家「不公平稅負」之報復措施，在美國和G7就「全球最低稅負」把美國企業部分排除在外達成共識後，即從這個版本裡面刪除，台灣的集團暫時無須擔心這筆「報復措施」有無影響集團的有效稅率。

此外，「又大又美法案」對於拜登時代的「降通膨法」新增的綠能發電、電動車等租稅優惠，有一部分將提早於今年或明年落日，也有一部分雖然持續適用，但新增一些重要限制，包括有關來自被美國指定為「敏感」國家的援助比率。法案也對於「機會區」（亦即促進經濟弱勢區域發展的租稅優惠）進行永久化和運作模式的調整，並擴大個人處分合格中小企業股權可以得到的資本利得稅減免。

蘇宥人提醒，因法案篇幅接近900頁，其中財稅措施也至少有200多頁，有一定的複雜度，建議有美國投資的台灣企業，以及有美國身分的台灣個人，儘早諮詢專業稅務顧問，以更進一步了解法案的具體影響。