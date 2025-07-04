不保三！中研院下修今年經濟成長率至2.93% 判斷台灣關稅落點在這裡

中央研究院經濟研究所今日發布最新經濟預測，儘管對面對美國對等關稅不確定性，以及台幣升值走勢擴大，但因今年上半年拉貨潮效應帶動出口，因此僅微幅下修2025年經濟成長率到2.93%，較去年12月預測值3.10%，下修0.17個百分點。中研院表示，今年經濟情勢靠上半年出口暢旺帶動，但下半年經濟能動鈍減。

至於美國對等關稅即將揭曉，中研院經濟研究所合聘研究員林常青說，原先預估台灣對等關稅稅率落在15至20%，但從越南談判結果，外界認為關稅風險可控，如果台灣與美國談得不錯，有可能落在10-15%，但重點仍在232條款的半導體關稅，因台灣產業與美國高度互補，可以正面樂觀看待。

由於美國對等關稅尚未定案，國際間不確定性升高，加上匯率變數，林常青表示，此次2025年經濟成長率2.93%預測情境是對等關稅15-20%，匯率設定在29元左右，以及美國232條款部分列入免稅範圍。

整體2025年經濟預測區間介於2.54%到3.17%。其中最差情境假設對等關稅落在20%，232條款關稅也達20%，且新台幣續升值，落在28元價位，經濟成長將降至2.54%。最佳情境則是對等關稅10%，且較其他競爭國好，則經濟成長率可達3.17%。

中研院今天預測2025年的經濟成長率為2.93%，較去年12月預測值3.10%下修0.17個百分點。其中國內需求與國外淨需求對經濟成長之貢獻，分別為1.71個百分點與1.22個百分點，其中國內需求中的固定資本形成貢獻1.44個百分點，為經濟成長的主要動力來源。

林常青以「氣象乍好，審時度勢」形容今年景氣，「氣象乍好」是因為對等關稅效應，美國客戶端提前拉貨，因此今年第1季經濟成長率達到5.48%，電子及資通產品前5個月以新台幣計價的出口年增率高達37.22%；但上半年需求已經反映，上半年暢旺，下半年則動能趨緩，加上美國貿易政策不確定性，以及最近新台幣升值變數，因此接下來要「審時度勢」，產業要重新思考新的關稅及匯率下，如何更有韌性。

物價方面，中研院經濟所估2025年CPI為1.85%，較上次預測2.02%下修0.17個百分點。中研院經濟所指出，消費者物價指數（CPI）因食物類、房租及醫療保健服務等價格持續偏高，1至5月較去年同期年增2.04%，生產者物價指數(PPI)第一季由於地緣政治影響，推升大宗原物料價格，但5月因原物料價格回落及新台幣升值使PPI年減4.30%，平均前五個月較去年同期微幅增加1.45%。儘管新台幣升值有助於抑制進口物價，但在美國關稅政策可能加劇全球貿易壁壘情勢不確定情勢下，倘若全球供應鏈成本上升，企業為因應成本壓力，可能將部分成本反映至終端售價；此外，政府水電價補貼政策恐難長期維持，通膨風險仍須密切關注。

展望下半年，中研院經濟所認為經濟情勢仍面臨諸多不確定因素。美國貿易政策變化無常，全球貿易環境持續籠罩在高度不確定性之中，不僅影響全球供應鏈重組與市場分化，也加劇對全球經濟前景與金融市場穩定性的擾動。此外，地緣政治風險持續，氣候變遷以及全球貿易壁壘等變因皆可能推動大宗商品價格波動，增添全球通膨走勢的不確定性。