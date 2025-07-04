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中研院下修GDP至2.93%！示警難擋新台幣往升值方向前進

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
消費者物價指數（CPI）、通膨示意圖。圖／AI生成
消費者物價指數（CPI）、通膨示意圖。圖／AI生成

中央研究院經濟研究所4日發布最新經濟預測，由於全球需求可能因為關稅效應而轉弱，下半年內外需成長力道預期將明顯趨緩，預測2025年經濟成長率為2.93%，下修0.17個百分點，無法「保3」，固定資本形成貢獻1.44個百分點，為經濟成長的主要動能，整體經濟情勢「氣象乍好、審時度勢」。

中研院「總體經濟預測小組」合聘研究員林常青指出，經濟成長率2.93%的預測值，是在新台幣匯價29元、對等關稅15%~20%，以及232條款維持現況仍有部分免稅情境下的預測結果。但，由於美國財政部長貝森特今表示，大約會有100個貿易夥伴的關稅稅率維持在10%，若在最樂觀情境下，經濟成長率預測則可達3.17%，但假設未來新台幣升破28元，且對等關稅和232條款在20%稅率的最差情境下，經濟成長率預測則可能下修至2.54%。

中研院經濟研究所副所長楊淑珺分析，由於市場對美元貶值預期太過強烈，將難以抵擋新台幣往升值的方向前進，不過央行已啟動相關措施，預期將可減緩新台幣接下來升值的速度，但後續仍需密切觀察央行介入的強度，以及廠商能否應對新台幣升值的速度。

另，媒體關心新台幣匯價有無可能升值到川普第一任期時的27元？對此，楊淑珺說，確實不排除有這樣的可能，但這也跟美國聯準會（Fed）利率調整方向和速度有很大關係。

林常青表示，川普關稅政策變幻莫測，下周將是關鍵，再加上新台幣和美元匯率的巨幅變化，4月至今新台幣已升值12%，但除了這二項關鍵因素外，還需關注232條款。

關於今年整體經濟情勢，林常青指出，出口方面，在美國關稅政策仍不確定、全球需求可能趨弱下，下半年外需成長力道可能顯著降溫；投資部分，半導體業及相關供應鏈積極擴大產能，惟國際經貿情勢不確定性仍高，廠商投資步調可能放緩。至於在消費方面，也因不確定因素、股市波動大、房市趨緩下，使得民間消費增長趨緩。

至於在物價方面，林常青說，因食物類、房租及醫療保健服務等價格持續偏高，平均1月至5月較去年同期年增2.04%，儘管新台幣升值有助於抑制進口物價，但國內方面，政府水電價補貼政策恐難長期維持，通膨風險仍須密切關注，預測2025年CPI成長率為1.85%。

新台幣 關稅

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