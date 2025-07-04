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美越關稅的今天恐成「美台貿易的明天」 王鴻薇憂：4100億恐不夠

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院今傳原將處理規模達4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，藍白均有共識須普發現金以及今日闖關，但因美國關稅影響尚不明朗，故暫緩處理。國民黨立院黨團書記長王鴻薇舉美越協商情況為例，令人憂心，也許到時4100億不夠也說不定，廣泛聽各產業意見再來處理較妥適。記者屈彥辰／攝影
立法院今傳原將處理規模達4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，藍白均有共識須普發現金以及今日闖關，但因美國關稅影響尚不明朗，故暫緩處理。國民黨立院黨團書記長王鴻薇舉美越協商情況為例，令人憂心，也許到時4100億不夠也說不定，廣泛聽各產業意見再來處理較妥適。記者屈彥辰／攝影

立法院今傳原將處理規模達4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，藍白均有共識須普發現金以及今日闖關，但因美國關稅影響尚不明朗，故暫緩處理。國民黨立院黨團書記長王鴻薇舉美越協商情況為例，令人憂心，也許到時4100億不夠也說不定，廣泛聽各產業意見再來處理較妥適。

美國總統川普表示，和越南達成貿易協議，越南對進入美國領土的商品將支付20%關稅，轉運貨物將支付40%關稅。

美國對台關稅的不確定性，令藍白決定暫緩處理特別條例。王鴻薇說，越南與美國的關稅協商結果出爐，令人擔心，因越南對美國完全開放市場，且用零關稅的方式，但越南本地出口的商品還要被美國課徵20%的關稅。若按越南狀況，對台灣來講，其實令人擔心。最快在下周，台美之間的貿易（關稅）協議應也會公開，若是按照越南模式，衝擊恐難想像。

王鴻薇提到，4100億元的特別條例最主要是，因應美國貿易戰對企業、勞工產生的影響，因此認為應等到台美貿易協議有明確輪廓後再來處理。也許到時可能4100億不夠也說不定，廣泛聽各產業意見再來處理較妥適。

王鴻薇指出，國民黨團提出普發現金1萬元，民眾黨團提出6千元，兩黨尚未達成共識，但等台美貿易協議確定後，再來處理特別條例，這部分有達成共識。

王鴻薇也說，豐原一家五口因為被詐騙而死亡，令大家覺得悲痛。政府打詐仍然沒有成績，還是非常猖獗，甚至鬧出人命，要求行政院長卓榮泰到立院報告。賴清德總統團結十講，對於台灣民眾非常關切的問題都沒有講到，包含新台幣兌美元匯率已經破29，到28字頭，還有馬上面臨到對美國開放市場，對農業會有多大的衝擊，對外銷產業會有多大的衝擊，以及詐騙猖獗，希望不管是卓榮泰、賴清德，不要一直搞大罷免，所以要求卓榮泰應對政府打詐現況到立院報告。

王鴻薇 美國 越南 關稅

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