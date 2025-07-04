美通過大而美法案 資誠點出台企進軍美國五利多

美國眾議院在7月3日通過總統川普主導的「偉大美麗法案」，預計將於4日由總統簽署生效。這項總規模高達4.5兆美元的稅改法案，為川普第二任期重大立法成果，對企業稅、國際稅務、清潔能源抵免、個人稅等全面調整，對有意或已在美投資設廠的台灣企業帶來五大稅務利多。

資誠美國業務負責人蘇宥人指出，台灣企業最有感的五項優惠包括，第一，100%加速折舊，針對2025年1月19日後取得並投入使用的新設備，可全額立即折舊，大幅減輕初期投資稅負；第二，研發支出即時扣除，企業在美本土的研發費用可於發生年度全額列支，並可追溯至2022年，對高科技與製造業尤具吸引力。

第三，利息扣除彈性提升，改以EBITDA計算，排除國際收入影響，有助提升企業資金調度空間；第四，先進製造投資抵免提升至35%，針對高端製造設備與產能擴建提供實質抵減；第五，住宅建案可採用完工法計算收入，搭配低收入住宅稅收抵免延長、機會區與新市場投資抵免永久化，有助台灣房地產及開發業者擴大在美布局。

此外，合格小型企業股票（QSBS）免稅額也同步調高至1,500萬美元，提升企業創投與資本市場誘因。

在國際稅務部分，雖GILTI、FDII等制度有效稅率略為調升至14%，但取消有形資產回報計算，並簡化稅務流程；BEAT最低稅率提升至10.5%，同時保留研發抵減優惠，仍有利跨國企業運作。另取消對「不公平外國稅收」的懲罰條款，也暫不適用OECD Pillar Two規則。

針對企業資金調度與捐贈，法案也增列限制，例如對自美國匯出至海外收款人的現金與票據課徵1%稅金、企業慈善捐贈設下1%地板。

對擁有美國公民身分的台灣人而言，法案同樣帶來多項個人稅務優惠，包括標準扣除額調高、子女與家庭抵免增加、SALT扣除上限提高至4萬美元、贈與與遺產稅免稅額永久調升等，有助提升家庭財富傳承效率。

蘇宥人強調，這波稅改對台灣企業赴美投資具明顯誘因，能有效降低營運稅負、提升競爭力，不過，若能進一步通過台美類租稅協定法案，則有望大幅減輕企業雙重課稅壓力，形成長期制度優勢。