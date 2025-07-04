關稅倒數 勞關盟：拒絕「喪葬補助」 工作權若犧牲 將包圍行政院

距美國關稅寬限期7月9日剩不到一周，行政院日前除透過新聞稿宣稱「談判至今取得建設性進展」，卻絕口不提各研究機構、專家學者評估關稅仍可能落在15至20％，也未提及對台灣勞工工作權可能造成的衝擊。「台灣勞工因應關稅衝擊行動聯盟」今批評黑箱協商，也訴求政府應提出讓勞工在原產業繼續工作的承諾與配套，而不是猶如「喪葬補助」的協助轉職方案。

勞關盟自6月17日集結成立，批判台美關稅政府協商過程完全處於黑箱，要求政府讓勞工團體參與協商，但至今已超過兩周，政府仍拒絕與勞團進行任何實質溝通與具體討論，連受衝擊的中小型產業業者，也表達對政府談判的各項資訊一無所知。

勞關盟說，台灣政府目前立場與態度，讓可能受關稅談判結果衝擊勞工感到極為憤怒與不滿，更高度懷疑政府私下可能早已做出出賣勞工的談判策略。

勞關盟指出，目前已有超過百家工會支持、加入「勞關盟」，一旦發現政府打算放任讓勞工的工作權在關稅協商過程中，淪為交換籌碼與犧牲品，近日絕對會發動大規模行動包圍行政院，並不排除集體行進至行政院內，要求與院長面對面對話、給勞工一個說法。

勞關盟重申，幾十萬受到關稅海嘯衝擊的勞工與其家庭，真正最關切是確保勞工的「工作權」，絕不是過去幾個月只透過勞動部不斷重複所謂「強化勞工職能培訓」、「協助失業勞工重返就業市場」，把重點放在勞工工作權死去後的「喪葬補助」。

勞關盟強調，絕對不接受政府在黑箱協商談判過程賣掉勞工的工作權，嚴正敬告政府，勞關盟絕不接受政府在完全未與勞工討論下，作出嚴重損害本國產業勞工的談判結果，也堅決反對以勞工工作權喪失為前提所擬定的各項「喪葬補助」方案，政府應做出讓勞工都能在「原產業繼續工作」的實質承諾與配套措施，而不是搞出呼嚨協助轉職的欺騙方案。