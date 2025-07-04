群益投顧：金融市場邁向後關稅時期 多頭走勢延續至第3季

群益投顧發布7月財富管理月報指出，金融市場邁向後關稅時期，多頭走勢延續至第3季。

群益投顧表示，美國總統川普關稅政策反覆，4月2日提出對等關稅曾造成國際股市大幅下挫，後於4月9日宣布中國大陸除外所有國家的對等關稅延後90日生效，這90天僅課徵10%基準稅率並與各國展開雙邊貿易談判，國際股市迅速回穩。

5月以來，美國與英國率先達成貿易協議，並與大陸達成日內瓦貿易談判框架，雙方除了互降關稅之外，美國同意取消部分對華貿易限制，陸方則承諾加速對稀土出口的審批流程，激勵國際股市漲勢延續，此一期間，川普雖曾多次提出將對歐盟、加拿大或蘋果等手機製造商提高關稅、或美國不耐貿易談判將單方決定關稅稅率要各國買單等，關稅政策仍反覆未定，唯金融市場早已識破此為川普虛張聲勢的談判慣用手法，TACO (Trump Always Chickens Out.)交易盛行，金融市場理性回應，在資金加碼非美國資產趨勢下，2025年以來歐股領先創高，美國走勢雖然震盪，標普500、那斯達克指數也於6月底刷新歷史高點。

展望未來，預期關稅政策雖然反覆但不致更惡化且市場反應更趨理性、企業獲利有機會優於預期、及市場對聯準會降息預期增溫等趨勢下，股市走多趨勢有機會延續至下半年，原因為：

1.對等關稅延後90日將於7月8日屆期，川普政府多位官員已經釋放風向，有很高機率再度展期以爭取更多談判時間，若此，對等關稅稅率持續定於10%，其對美國經濟的衝擊及物價上漲的拉抬效果將有所侷限，一旦聯準會確認通膨有所控制，降息預期將有助股市及債市走多。

2. 第2季財報有機會優於預期：美國企業預計於7月中開始公布第2季財報。4月初對等關稅宣布之初，市場憂心高關稅不但推升物價、也將衝擊經濟及企業獲利，分析師對標普500第2季獲利年增率由年初近10%持續下修至目前估2.8%，由於預期已低、加上第2季經濟指標顯示美國景氣韌性十足，故預期屆時所公布實際獲利優於預期的可能性極高，可望進一步鞏固市場多頭情緒。

3.G7於6月28日發表聲明，將把美國母公司集團的國內和國外利潤，完全排除在全球企業最低稅負制的IIR(所得涵蓋規定)以及UTPR(徵稅不足之支出規定)之外。對此，美國則刪除《大而美法案》中的「第899條款」，降低國際資金投資美國的疑慮，有利美股美債。

4.《大而美法案》有機會於7月完成立法，屆時，美國舉債上限調高，解除聯邦政府捉襟見肘的資金窘境，債限問題也不再不時衝擊金融市場。

觀察近期股市漲升結構，資金從科技股流向金融、工業與公用事業等領域，顯示市場寬度改善，美股總體而言，尤其是科技股，仍低於今年初的峰值，預期走多趨勢可望延續至第3季，而台灣已成為 AI 浪潮下的最大受惠者，台股緊貼美股走勢，在美股續揚帶領下，台股有機會挑戰前高，聚焦AI相關包含先進製程半導體、AI 伺服器關鍵零組件等，並適度分散布局至不受匯率波動的內需股。

群益投顧持續看多的其他標的包括歐洲國防工業股、歐洲金融股、恆生指數、中國科技自主概念股、香港醫藥股、日本軍工股、日本IP股、美股等。美債方面，由於對聯準會降息的預期增溫，建議投資人逐步建立長天期固定收益部位，長期有機會賺取更高的資本利得。