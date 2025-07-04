美股創歷史新高 景順：五個趨勢值得關注

美股創歷史新高，景順全球市場策略師團隊表示，可觀察五大趨勢。

1. 市場引領經濟

標普500指數自2月中旬至4月初下跌20%，這反映美國經濟成長放緩，顯示價格壓力的出現 。

2. 政策未來有機會更加明朗

目前市場對川普政府貿易政策的預期似乎更加清晰，而且美國國會和美聯準會提供一定支持。基本情景認為，關稅會引發一次性的價格調整，但不會造成廣泛且持續的通膨。

3. 地緣政治緊張局勢與市場韌性

歷史顯示，區域性衝突很少會擾亂全球市場週期。但當前的緊張局勢不會對全球經濟活動造成重大干擾。

4. 人工智慧投資熱潮尚未結束

一些市場參與者懷疑大規模企業會開始削減支出，但目前沒有任何跡象顯示這種情況正在發生。

5. 市場時機風險

市場波動和極端情緒通常會創造進場機會。對短期消息作出情緒化反應，無論是恐慌或者過度樂觀，很少能帶來成效，投資人應更專注於長期規劃。

景順全球市場策略師團隊表示，美國經濟出現放緩跡象，美國第1季GDP成長率被下修至-0.5%，這是自2022年第1季以來首次出現萎縮，主要原因是消費支出放緩幅度超出預期。近期資料顯示，美國5月個人收入與支出雙雙下降，這暗示第1季的逐步放緩趨勢可能會持續至第2季。5月新房銷量出現三年以來的最大單月跌幅，同時截至6月14日，當周連續申領失業救濟金人數上升至2021年11月以來的最高水準。

通膨方面，美聯準會更傾向參考的通膨指標—核心個人消費支出物價指數（Core PCE）在5月年增率達至2.7%，然而，包括波動較大的食品和能源價格總體指數則為2.3%。這些數據大致符合預期，不過由於企業可能將更高關稅成本轉嫁出去，未來數月相關資料可能會開始上升。

儘管經濟某些領域出現疲弱跡象，景順全球市場策略師團隊認為，不要根據單一季或單月經濟數據做出重大投資決策。

·第1季GDP下滑主要是因為企業為應對關稅，導致進口激增。

·新屋銷售下滑反映的是房市持續放緩，原因包括房價上漲與房貸利率偏高。

·失業救濟申請上升則顯示美國勞動市場自2022年以來持續降溫。

·整體而言，近期數據顯示美國經濟仍具韌性，但成長動能正在逐步放緩。