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亞洲高資產觀點 未來五年內兩類資產最具投資回報潛力

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

法國巴黎銀行財富管理與Campden Wealth合作發布《2024年亞太區家族辦公室報告》顯示，亞太區家族辦公室投資比例最高的主題為生成式人工智慧（88%）、醫療保健（76%），以及自動化與機器人、再生能源、資料中心、生物科技（皆72%）。展望未來兩年至五年期間，人工智慧（69%）與價值股（51%）被認為最具投資回報潛力。

而在多元布局方面，法國巴黎銀行財富管理亞洲行政總裁滕雅諾（Arnaud Tellier）表示：「以台灣為例，高淨值家族投資長期以來偏重美元資產，並專注於科技領域的企業經營。然而，近期美元與新台幣的匯率波動，已讓他們關注市場的震盪。他們現階段積極尋求美元以外的資產配置，特別對歐元等非美元貨幣的關注顯著提升。」

而令人欣慰的是，超過八成亞太區家族辦公室表示對社會貢獻有強烈責任感，其中四成明確限制僅投資於遵循ESG原則的公司。這種精神亦延伸至慈善領域，有四分之三的亞太區家族辦公室參與慈善捐款，比率居全球之冠（全球平均為67%）。此外，83%家族表達回饋社會的強烈意願， 57%強調慈善事業是對家族價值觀的真實體現。責任投資與慈善事業的結合，展現家族資本正逐漸轉向使命驅動。

人工智慧 財富管理

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