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Theratechnologies 被收購 中裕：Trogarzo 合作仍穩

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

中裕（4147）7月4日重訊公告，Future Pak收購Theratechnologies，不影響與中裕Trogarzo現有合作關係並持續穩固。

Theratechnologies為Trogarzo(ibalizumab-uiyk)在美國地區的獨家商業化合作夥伴。中裕新藥執行長張金明博士表示：「中裕新藥樂見此次收購，並將持續致力於推動Trogarzo的通路與臨床創新。中裕與Theratechnologies的合作關係一向穩健，隨著其加入Future Pak的醫療體系，未來我們預期將能迎來更穩定且具成長潛力的合作機會。」

中裕聲明，對於Theratechnologies公司宣布與CB Biotechnology(Future Pak旗下關係企業)簽署最終協議，將以每股3.01美元現金及每股最高價值1.19美元的或有價值權利(CVR)被進行收購，總交易金額最高2.54億美元的消息已充分掌握。此次收購預計將於2025年第四季完成，並需取得股東和法院的批准。

中裕指出，中裕新藥與Theratechnologies之間針對Trogarzo在美國與加拿大地區的長期授權行銷與銷售協議將持續有效，Future Pak的收購不影響雙方合作條件。而Trogarzo是多重抗藥性HIV-1感染患者的重要治療方案，中裕期望相關商業推廣、臨床支援與法規對接工作將維持順利進行。

中裕分析，本次收購顯示市場對Theratechnologies旗下Trogarzo與EGRIFTA等產品平台具高度信心，CVR發放將依未來36個月內業績達標與否而定。預計此次交易將對供應鏈、法規許可或病患權益不會造成任何不利影響。Trogarzo配送與市場推廣將可順利銜接至Future Pak現有合約製造與物流體系。

中裕表示，中裕新藥與Theratechnologies於2016年3月簽署為期12年的獨家合作協議，負責Trogarzo在北美市場的商業化推廣，並於2017年延伸至歐洲市場。雙方合作期間已共同推動多項產品優化包括靜脈注射與IV-push劑型，展現高度合作默契與臨床發展成果。

目前供應協議與履約通路將維持不變。此外，中裕新藥將持續透過既有的計劃，主導並執行歐洲及其他地區的病患特定用藥計劃（Named-Patient Programs）與拓展服務。

中裕

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