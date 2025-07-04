AI 熱潮帶動美股投資 永豐金證複委託雙位數成長

複委託業務為兵家必爭之地！2024年，永豐金證券海外複委託交易金額年成長逾八成，創歷史新高，今年前五月交易金額維持雙位數穩定成長。進入下半年，永豐金證券複委託將持續聚焦著重客群經營、提升既有客戶交易量，同時持續擴展商品及優化平台以提升客戶交易效率與便利性的三大重要策略。

目前複委託市場聚焦美股，投資熱潮持續。根據券商公會統計，今年前五月國人透過券商交易海外複委託金額高達3.68兆元，年增25%。複委託交易市場中，美股為重，例如永豐金證券觀察就發現，連三年美股交易占比逾七成，穩居市場主流。

永豐金證券分析，美股吸引力主要來自2023年起的多頭行情，包括標普500指數於2023、2024年分別上漲24.23%及23.31% ，吸引投資人積極參與。

創新平台助投資人布局全球。存股投資人近年開始有資產配置理財觀，永豐金證券選股平台「大戶投APP」介面直觀、流程順暢，整合台股下單與複委託交易，提供「美股智慧單」解決投資人無法熬夜盯盤困擾。此外，永豐金證券更是業界首家同時提供台美雙市場股利再投入的券商，幫助投資人擴大長期投資的時間複利效果。

展望第3季，永豐金證券指出，全球投資市場進入複雜十字路口，市場關注中東地區未來發展，惟即便是未來再出現最糟糕情境，例如荷姆茲海峽真的關閉因而衝擊油價上漲，對美經濟民生的衝擊相對有限。因2024年美國每日從荷姆茲海峽進口約0.5百萬桶，占美國進口原油的7%以及美國石油液體總消費的2%，衝擊最大國家為中國大陸、印度、南韓與日本。

另一方面，AI驅動的科技股仍是市場亮點，科技創新帶來的產業更迭與爆發性成長，為長線投資提供絕佳機會。透過複委託，客戶可即時參與AI題材，押寶全球優質企業。

永豐金證豐存股平台共計提供248檔台股與177檔美股標的，申購金額台股僅需100元起、美股則僅需10美元。