房市急凍！台中熱區「北屯」年減42%六都最多 原因曝光

六都地政局公布今年6月買賣移轉棟數，台中年減33.9%六都最多，尤其房市熱區北屯區幾乎腰斬，年減42%。房仲分析，美國關稅戰的暫緩期即將屆滿，在多空拉扯下，加上有建商喊「讓利」，預估助長購屋觀望風，交屋潮熄火。

六都地政局公布今年6月買賣移轉棟數，共計1萬8095棟，與去年同期相比，大幅衰退24%，顯示房市買氣持續降溫。其中，台中市年減幅度高達33.9%，交易量不僅創下近16個月新低，交易量比今年農曆過年還慘澹。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，今年6月房市多空交雜，尤其銀行核貸仍嚴，購屋族心態仍保守，因此六都上半年累計量能約10萬棟，足足較去年同期少了約3.6萬棟，量縮逾1/4，顯示房市的觀望氛圍依然相當濃厚。

張旭嵐指出，展望下半年，美國關稅戰的暫緩期即將屆滿，在多空拉扯下，房市仍不易走出量縮格局；加上部分供給量大的蛋白區，傳出建商開出區域低價、退還差額等讓利消息，預估將會助長民眾購屋「停看聽」的觀望氣氛，因此全年全台的買賣移轉棟數，估計將落在27萬至28萬棟之間，面臨近8年新低的27萬棟保衛戰。

台中市北屯區是房市熱區，其中14期重劃區是台中近幾年開發規模最大，也是低密度、高綠覆蓋率的熱門重劃區，區段內有台中巨蛋、北屯運動中心、漢神洲際購物中心等重大建設，2024年全年成交戶數高達1635戶，穩坐中台灣各大重劃區榜首，連北部建商也來獵地插旗，展現市場磁吸力。