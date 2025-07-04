美、越達成關稅協議 胡志明指數五連漲再刷波段新高

美國總統川普7月2日宣布與越南達成關稅貿易協議，越南對所有出口至美國的商品將支付20%的關稅，轉運貨物則適用40%的關稅。作為回報，越南將向美國「完全開放」市場，美國能以零關稅向越南銷售產品。越南也是繼英國之後，成為全球第二個與川普簽署貿易協定國家，為亞洲首位簽署的國家。

隨著美、越達成關稅協議，隔日胡志明指數開平走高，盤中最高來到1,392點，再刷近三年來新高，醞釀挑戰整數關卡1,400點，大盤走出多頭格局。統計川普自宣布對等關稅暫緩實施90日，胡志明指數於4月9日觸及波段低點以來，截至7月3日反彈逾29.7%。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，此次川普對越南課徵20%關稅，符合市場預期，美國為防範相對關稅優勢助長轉運活動，最終越南適用的對等關稅稅率將相對接近但不高於中國大陸，因此當地投研機構普遍預測越南將適用20至24%之對等關稅，若關稅最終落在此區間，市場或已充分消化相關影響，後續市場將回歸基本面觀察。

張晨瑋指出，根據越南當地券商報告，若越南對等關稅落在20%情境，今年越股之獲利成長預估落在約13.4%，企業將展現基本面韌性，權值股如金融、地產，均有望保持優異的獲利動能，特別是當關稅稅率宣布，政策不確性消除，場邊觀望資金可望重返越股，預料資金面將進一步推動越股漲勢。

此外，張晨瑋認為，下半年關稅不確定性消除後，緊接著市場大戲在越南資本市場正迎來一波IPO熱潮的復甦，受惠全球經濟維持上升軌道及越南官方的政策支持，多家企業重啟在當地的上市計畫，替越股注入多元化題材。

例如在2025年5月，觀光旅宿巨頭Vinpearl成功上市，成為今年第一起具代表性的IPO，為市場復甦打響第一槍。根據外媒報導，未來包括消費品、金融等領域，均有大規模IPO項目蓄勢待發，如馬山消費（Masan Consumer）、Techcom證券、F88等公司，顯示越南經濟開始朝向消費驅動與數位化轉型的趨勢。