新聞眼／預期心理又起 台幣一路不回頭？

台幣在五月初二個交易日曾單日各急升近一元，讓人記憶猶新，七月以來台幣再度走升，昨日甚至升破廿九元大關。但五月中到六月中預期台幣升值心理曾一度消退，為何近來看升台幣的「單邊預期心理」卻又再起？升破廿九元後，台幣會一路不回頭嗎？

2025-07-04 00:59