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新聞眼／預期心理又起 台幣一路不回頭？

聯合報／ 本報記者朱漢崙應翠梅
台幣兌美元升破29大關，穩居最強亞幣。 圖／聯合報系資料照片
台幣兌美元升破29大關，穩居最強亞幣。 圖／聯合報系資料照片

台幣在五月初二個交易日曾單日各急升近一元，讓人記憶猶新，七月以來台幣再度走升，昨日甚至升破廿九元大關。但五月中到六月中預期台幣升值心理曾一度消退，為何近來看升台幣的「單邊預期心理」卻又再起？升破廿九元後，台幣會一路不回頭嗎？

匯銀人士認為，台幣升值有二大原因，一是一旦「又大又美法案」過關，市場普遍預期美國財政更惡化，加上預期美國將降息，使得美元走弱，歐元等也都走強；其次，美國與各國關稅談判陸續底定，例如越南與美國已談妥關稅，相關概念股上漲，預料台美關稅談判也即將有結果，外資提前進入台股布局，帶動股匯雙漲。

外界難免要問：中央銀行為何未進場干預阻升？尤其中小企業早已叫苦連天。其實時值台美關稅談判之際，倘若央行此時出重手阻升，勢必會落人口實。六月卅日央行出手阻升，是為了上市櫃公司的半年報好看，當天央行一口氣讓台幣重貶超過七角，情有可原。但若類似的情況倘若一再出現，一定會被美國冠上「干預匯率、造成貿易不公平競爭」的罪名，不利台美關稅談判。

此外，在美國認定是否匯率操縱的三項構成條件之一，是貿易夥伴國淨買匯金額超過ＧＤＰ（國內生產毛額）的百分之二，換算下來大約是一百六十億美元。意謂央行即使想阻升，不能超過此額度，也是綁手綁腳。

儘管如此，並不代表央行撒手不管。知情人士透露，央行持續透過行政手段化解賣匯力道，這幾日對出口商賣匯查得更嚴。

至於升破廿九元後，台幣是繼續看升還是到達滿足點而打住升勢？據了解，央行內部不是以急升或緩升來看待是否能藉此消除市場預期心理，而是認為應該要讓「價格彈性機制」充分反應，意即當市場有需求就要滿足。一旦距離滿足點愈來愈近，預期心理反而應該會逐漸消除，例如改買更可能走強的日圓等。

匯銀人士則認為，央行現階段最好讓台幣不要再出現一日升值好幾角的「急升」，而是「緩升」，讓出口商還有排隊拋匯的機會，避免「一次就走到終點站」造成中小型出口商不支倒地。

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