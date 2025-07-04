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關稅談判 政府謹慎回應…強調雙方持續磋商

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
美國對等關稅緩衝期屆滿倒數計時，對台關稅稅率即將亮牌。路透
美國對等關稅緩衝期屆滿倒數計時，對台關稅稅率即將亮牌。路透

美國對等關稅緩衝期屆滿倒數計時，對台關稅稅率即將亮牌，在美國與越南達成貿易協議後，外界關注台美談判進展，值此關鍵時刻，政府態度謹慎。

行政院昨（3）日回應媒體提問時僅表示，雙方持續磋商，若有具體結果會適時對外說明。

近期美國與各國談判進展
近期美國與各國談判進展

外媒先前報導，美國針對對等關稅，正與四個國家接近達成協議，包含台灣、南韓、越南、印尼。四個被點名的國家中，越南率先達陣，美國總統川普在社群宣布與越南達成協議，稅率自原本46％降至20％。

同樣被外媒點名可望達陣的南韓，至今仍未傳出好消息，南韓總統李在明昨日更坦言，與美國關稅協商並非易事，但會竭盡全力。

台灣方面，行政院雖在日前發布新聞稿，釋出台美談判具「建設性進展」的正面訊息，但川普臉色難料，政院、經貿談判辦公室面對外界關注台美談判進展時，均未有進一步說法，僅表達持續磋商、有具體結果會適時對外報告。足見政府對於關稅亮牌結果，仍是屏息以待。

行政院長卓榮泰昨日在行政院會上指出，美國對等關稅仍在談判中，緊密牽動全球經貿秩序，川普4月3日宣布新的關稅政策後，政院在48小時內提出產業支持方案，美國關稅談判與各國進行到最後關鍵，感謝行政院副院長鄭麗君、政務委員楊珍妮非常辛苦，與美國多次視訊、面對面談判，談判工作持續進行當中。

行政院發言人李慧芝昨日重申，台美雙方持續積極就對等關稅等經貿議題磋商溝通，有談判相關資訊可進一步說明時，將再適時向國人報告。

美國 越南 關稅

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