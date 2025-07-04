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越南關稅降了…傳產四族群 銷美前景正向

經濟日報／ 記者宋健生嚴雅芳吳秉鍇黃淑惠／綜合報導
美越達成關稅協議，運動休閒產業鬆口氣。圖為一間位於越南的製鞋廠。路透
美越達成關稅協議，運動休閒產業鬆口氣。圖為一間位於越南的製鞋廠。路透

美越達成關稅協議，運動休閒產業鬆口氣。

美對越南進口商品徵收20%關稅，比起4月初宣布的稅率46%大砍超過一半，在越南布局的台商包括製鞋、成衣、自行車、高爾夫等四產業對銷美前景正向樂觀看待。

製鞋大廠寶成（9904）、豐泰、鈺齊、來億、中傑、志強不約而同表示：「心裡的那顆大石頭終於可以放下」，至於端終產品是否漲價，製造端是否分攤部分成本，都有待後續協商。

寶成表示，4月初美國預告越南關稅為46%時，該公司就持續和品牌客戶溝通，做合適因應，並持續採取多元布局策略，靈活進行產能配置。「現在美國下調關稅，我們會與品牌客戶保持密切溝通，做好因應」。

中傑指出，品牌客戶還沒有消息，相關影響都還在評估中。來億與鈺齊認為，關稅政策確定是好消息，目前生產線正常出貨，第3季接單一切正常。

目前越南出口到美國的鞋子，橡膠或塑膠運動鞋的關稅稅率約20%至25%、真皮皮鞋約8.5%至10%、人造皮鞋約10%、EVA拖鞋／夾腳拖約6%至12%、防水靴／安全鞋約4%至37.5%、童鞋（各材質）約10%至25%。上述品項7月以後關稅統一為20%。

台灣成衣雙雄儒鴻、聚陽皆表態對美越協議方向樂觀其成，認為政策明朗有助品牌客戶恢復穩定採購、降低不確定風險。

儒鴻指出，該公司越南產能占比約65%，美越新關稅框架符合市場預期，且關稅分級制度具備一定彈性，整體屬於正面發展。聚陽認為，隨著政策方向明朗，有助品牌客戶制定穩定採購策略，不再因不確定性延遲下單。

國內自行車龍頭業者指出，隨著美國對越南關稅確定，後續不用再觀望，品牌客戶美國市場已經開始漲價，後續還要再協調如何分攤稅率。

高爾夫產業方面，越南銷美商品對等關稅敲定20%，高爾夫球具兩大代工業者復盛應用和明安均認為在可接受的範圍，並看好第4季出貨旺季營運可期。

另一代工廠大田正啟動越南新廠運作，預計8月開始出貨。

越南 關稅

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