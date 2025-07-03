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普發現金卓揆示警 恐再掏空國庫

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

在野黨主張普發現金，今（4）日將進入表決，行政院長卓榮泰昨日表示，普發現金萬萬不可，將再次掏空國庫、耗損國力，呼籲國會正視、並整體考量，在強化經濟及國土安全韌性精神下通過特別條例，讓行政院能編列特別預算。

立法院會今日將處理朝野黨團所提特別條例，預料將進入表決戰，在野黨團挾人數優勢，可望通過普發現金。

卓榮泰昨日於行政院會表示，國家安全是整體的防護網，不能有所缺漏，政院提出《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》，預計編列4,100億元特別預算，從產業、就業、民生及國土安全韌性，發揮全面性的安全網。

卓榮泰表示，國會裡有聲音要用普發現金取代國土安全韌性1,500億元、及補助台電1,000億元，這萬萬使不得，形同是把民生物資和國土安全、政府該維護的責任，轉嫁到國人個人身上。

卓榮泰強調，政院在特別條例中提出了支持產業、安定就業、照顧民生、國土安全韌性四大項，一共4,100億元預算，囊括930億元支持產業、1,670億元照顧民生等，包括補助台電1,000億元，是對產業和民生的直接支持，能夠穩定物價和民生。

另外卓榮泰指出，國土安全韌性的1,500億元預算，編列在國防部、海委會、農業部及內政部四大部會。他重申，所有預算都是一體，國家安全更是整體防護網，呼籲國會正視，以4,100億元強化經濟社會及國土安全韌性整體精神為考量，儘速通過特別條例。

卓榮泰 普發現金

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