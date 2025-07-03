快訊

準颱風「丹娜絲」明逼近！ 專家：「2地區」首當其衝 周日影響最大

就業報告激勵 史指那指再創新高、道瓊上揚344點

投資台灣方案2.0 新增七產業

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

行政院會昨（3）日拍板投資台灣三大方案2.0，延長至2027年，並擴大適用範圍，除原本六大核心戰略產業、5+2產業創新領域，新增納入五大信賴產業（半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊）、服務業、大健康產業等七大產業，將是未來聚焦亮點。

投資台灣三大方案原本已於去年底到期，行政院會昨日拍板2.0版本，經濟部昨日表示，將回溯適用，有興趣的企業已可提出申請。

經濟部指出，三大方案優惠措施加碼，新增貸款額度7,200億元，且由三大方案平均分配，大企業支付銀行委辦手續費，均採階梯式補助20億元以內0.7％、20億元至100億元0.5％及逾100億元0.3％，中小企業支付銀行委辦手續費部分均調整為1％，支付期限仍維持三年。委辦手續費是由國發基金與中小企業發展基金支應辦理。

經濟部初估，至2027年將可吸引企業投資1.2兆元，創造8萬個本國就業機會，促進企業運用AI轉型。

適用對象方面，則放寬擴大至全球海外台商、外商。經濟部次長江文若表示，由於投資台灣三大方案已實施一段時間，目前確實有掌握潛在案件，但基於尊重業者，不便對外透露，經濟部歡迎外商投資台灣。

在人力配套方面，為引導企業加薪，方案修正原增聘優惠措施，未來企業聘雇本國員工投保薪資如達3.63萬元，移工比率可於現有「3K五級制」及現有Extra制額外再加10%；若聘雇本國員工薪資達3.82萬元，移工比率上限可由40%提高至45%。

投保薪資 經濟部

延伸閱讀

台商回流優惠！本勞薪資給3.63萬 移工核配比加10%

投資台灣三大方案2.0「移工優惠」 移工比率上限最高45%

政院拍板「投資台灣三大方案」 未來外商來台投資也可申請

因應對等關稅衝擊 政院加碼提高貸款額度至7200億元

相關新聞

越南關稅降了…傳產四族群 銷美前景正向

美越達成關稅協議，運動休閒產業鬆口氣。

關稅談判 政府謹慎回應…強調雙方持續磋商

美國對等關稅緩衝期屆滿倒數計時，對台關稅稅率即將亮牌，在美國與越南達成貿易協議後，外界關注台美談判進展，值此關鍵時刻，政...

普發現金 可望今天三讀…朝野三版本上演表決戰

因應美國對等關稅衝擊，朝野各自提出三版本「特別條例草案」，立法院昨（3）日黨團協商，藍綠白各有堅持，最終無法取得共識，預...

普發現金卓揆示警 恐再掏空國庫

在野黨主張普發現金，今（4）日將進入表決，行政院長卓榮泰昨日表示，普發現金萬萬不可，將再次掏空國庫、耗損國力，呼籲國會正...

投資台灣方案2.0 新增七產業

行政院會昨（3）日拍板投資台灣三大方案2.0，延長至2027年，並擴大適用範圍，除原本六大核心戰略產業、5+2產業創新領...

高雄和山光電違法施工 經濟部：持續監督管理違法絕不寬貸

高雄大樹和山光電違法施工超挖未落實水保，經濟部廢止施工許可，但國民黨立委柯志恩呼籲，請經濟部和能源署針對不當開發案訂出退...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。