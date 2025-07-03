普發現金 可望今天三讀…朝野三版本上演表決戰

因應美國對等關稅衝擊，朝野各自提出三版本「特別條例草案」，立法院昨（3）日黨團協商，藍綠白各有堅持，最終無法取得共識，預計今日將上演表決戰，因在野黨具人數優勢，普發現金可望今日三讀。

立法院昨日召開黨團協商，討論朝野各版本特別條例，行政院版《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》草案，共匡列4,100億元預算，其中包括1,500億國土安全韌性預算、撥補台電1,000億；國民黨、民眾黨團版本則納入普發現金，分別主張全民普發1萬元、6,000元。

特別條例草案朝野三版本

昨日經過朝野協商，各黨均有其堅持，未能達成共識，立法院長韓國瑜裁示送交今日院會處理，再掀朝野表決大戰。

由於在野黨都主張普發現金，只是藍、白主張發放的金額不同，因立法院朝小野大，普發現金可望三讀，發放額度如何整合出版本仍待觀察；然而執政黨基於財政紀律等因素強烈反對，若三讀通過，政院是否會再提覆議，也將是關注焦點。

民進黨團幹事長吳思瑤認為，普發現金預算2,300億元，執行上沒有學理、實務上所推論的那麼好，這筆錢卻會犧牲國土安全與貼補台電1,000億元，希望在野黨不要慷國家之慨。民進黨團總召柯建銘表示，根據《預算法》，立院只能議決行政院預算案，不能由立院提預算自己審，這是違法又違憲。

國民黨團總召傅崐萁指出，特別預算動用歲計賸餘，這項條例有急迫性，當然要即刻審查，尤其7月9日美國對等關稅期限將屆期。普發現金是讓政府跟基層人民站在一起，稅收超徵原本就是額外取得的經費，過去民進黨執政時也有三倍券、五倍券案例。他強調，特別條例是因應美國關稅，不應將國土韌性預算放進來，國防特別預算應該另有一個概括性的整體討論，而不是放入振興產業預算。

民眾黨團副總召張啓楷說，民調顯示，絕大多數民眾都贊成普發現金，民眾黨提6,000元、國民黨提1萬元，用意都是「還稅於民」。至於藍白金額有差異，他認為，藍白版本提案大同小異，待兩黨後續討論完成，很快就會得到一個折衷版本，對全民最為有利。