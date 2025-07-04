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「刊登詐欺廣告具高風險」 數發部將Threads納管

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導

數發部宣布，將Meta旗下社群平台Threads納入網路廣告平台業者管理名單，自今年九月十五日生效，要求Threads在九月十五日前完成系統調整及相關法遵作業。

Meta發言人回應，正在檢視「詐欺犯罪危害防制條例」中納管Threads的相關細節，Meta也將全力打擊詐騙與針對網路服務使用者的犯罪網絡。

數發部表示，自去年九月卅日起，「網路詐騙通報查詢網」共接獲通報Threads平台涉詐案件一八九八件，其中七一八件經確認為詐騙，已通知並要求平台下架。

Threads自今年四月起開放廣告版位供刊登或推播廣告，符合網路廣告平台定義。數發部觀察平台涉詐案件通報數，評估平台廣告服務遭利用刊登詐欺廣告具高度風險，故新增Threads至納管名單中。

數發部自去年九月十六日公告網路廣告平台業者納管名單，截至目前為止，已納管Google、YouTube、LINE、Facebook、Instagram以及TikTok等六平台。

Instagram LINE Threads TikTok 詐騙

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