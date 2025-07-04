美解除晶片軟體輸陸管制 廠商恢復供貨

路透報導，美國取消對中國大陸晶片設計軟體開發商和乙烷生產商的出口限制，這進一步表明中美貿易緊張局勢正趨向緩和，包括北京在稀土問題做出讓步。

隨著美國政府取消對大陸銷售ＥＤＡ（電子設計自動化）出口許可要求，西門子（Siemens AG）、新思科技（Synopsys）和益華電腦（Cadence）紛紛表示已收到相關通知，並正恢復在大陸銷售受到限制的產品。

西門子表示，收到美國政府通知，已解除對大陸出口晶片設計軟體的限制；公司已完全恢復對大陸客戶供應軟體和技術。

益華電腦表示，美國已取消對大陸晶片設計軟體的出口限制，公司正在恢復受影響客戶對軟體和技術的使用權。

新思科技表示，二日收到美國商務部工業與安全局的通知，稱與大陸相關的出口限制現已撤銷，立即生效。新思科技正努力恢復在大陸銷售受到限制的產品，並將繼續評估與大陸相關的出口限制對其業務、運營結果和財務的影響。

益華電腦和新思科技的軟體應用範圍極廣，從輝達、蘋果等大廠所需的高階處理器，到一般的電源管理元件設計，都離不開這類工具。

川普政府今年五月起以中國大陸對稀土礦出口設限為由，祭出一連串反制措施，包括限制ＥＤＡ工具銷往大陸。根據雙方上周敲定的貿易協議，美方承諾，只要北京落實加速稀土等關鍵礦產出口審批，將開放ＥＤＡ、乙烷和噴射引擎等產品對陸出口。

據路透報導，美國政府還向兩大乙烷生產和出口商Enterprise Products Partners和Energy Transfer致函，撤銷了幾周前實施的一項限制性許可要求。

這些措施包括暫停通用電氣航空航太公司向中國飛機製造商中國商飛的Ｃ九一九飛機運送噴射發動機的許可，以及暫停核能設備供應商向中國發電廠銷售產品的許可。