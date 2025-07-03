落實國產化 風睿3-1風場委託世紀風電供應水下基礎

風睿能源今天表示，已委由世紀風電供應旗下3-1期海盛風場的水下基礎，是風睿能源對台灣離岸風電國產化政策的具體回應，同時展現團隊在確保專案進度與品質之際，亦兼顧推動在地和國際供應鏈能量的深化與整合。

風睿能源透過新聞稿表示，根據合約，世紀風電將承擔水下基礎項目，負責供應「海盛風電」所需的35座管架式水下基礎，以支援專案順利併網；期間不僅要蓄積本地製造能量，亦將整合國內外供應鏈資源，充分發揮在地協作與國際接軌的雙重優勢。

風睿能源（SRE）董事長林雍堯指出，風睿能源根基於台灣，對在地供應鏈寄予厚望，也樂意交付重任。此次合作模式深具意義，不僅符合國產化的門檻，更進一步將水下基礎產業供應鏈的整合協調，全權委由本地業者執行，這是風睿能源期望為本地離岸風電產業第3階段區塊開發所做出的實質跨步。

世紀風電董事長賴文祥表示，世紀風電將會整合亞太區域供應鏈的資源，同時配合國內供應鏈將國內廠區及兩座世紀擎天塔發揮最高的製造及組裝產能，以達成將水下基礎如質如期交付予業主的任務。

海盛風電（Formosa 4）是風睿能源在台灣開發的第3座離岸風場，場址位於苗栗外海，於2022年底離岸風電第3階段區塊開發3-1期選商中正式獲得經濟部核配495MW併網容量，並於2024年底取得籌設許可，成為同期所有獲配容量案場中第一個取得重大相關進程的開發計畫。