快訊

恐嚇辦京華城檢察官「命債命還」 調查局鎖定情侶檔網軍涉案

落實國產化 風睿3-1風場委託世紀風電供應水下基礎

中央社／ 台北3日電

風睿能源今天表示，已委由世紀風電供應旗下3-1期海盛風場的水下基礎，是風睿能源對台灣離岸風電國產化政策的具體回應，同時展現團隊在確保專案進度與品質之際，亦兼顧推動在地和國際供應鏈能量的深化與整合。

風睿能源透過新聞稿表示，根據合約，世紀風電將承擔水下基礎項目，負責供應「海盛風電」所需的35座管架式水下基礎，以支援專案順利併網；期間不僅要蓄積本地製造能量，亦將整合國內外供應鏈資源，充分發揮在地協作與國際接軌的雙重優勢。

風睿能源（SRE）董事長林雍堯指出，風睿能源根基於台灣，對在地供應鏈寄予厚望，也樂意交付重任。此次合作模式深具意義，不僅符合國產化的門檻，更進一步將水下基礎產業供應鏈的整合協調，全權委由本地業者執行，這是風睿能源期望為本地離岸風電產業第3階段區塊開發所做出的實質跨步。

世紀風電董事長賴文祥表示，世紀風電將會整合亞太區域供應鏈的資源，同時配合國內供應鏈將國內廠區及兩座世紀擎天塔發揮最高的製造及組裝產能，以達成將水下基礎如質如期交付予業主的任務。

海盛風電（Formosa 4）是風睿能源在台灣開發的第3座離岸風場，場址位於苗栗外海，於2022年底離岸風電第3階段區塊開發3-1期選商中正式獲得經濟部核配495MW併網容量，並於2024年底取得籌設許可，成為同期所有獲配容量案場中第一個取得重大相關進程的開發計畫。

董事長 離岸風電

延伸閱讀

中鋼、中油、日月光等6業者共營離岸風電售電平台 公平會放行

持續高溫炎熱！熱帶系統周末最靠近台灣 東部、南部影響最大

未來1周持續熱「高溫上看37度」 木恩颱風最快今晚生成

離岸風電3-3期選商大鬆綁！單一風場、總開發容量擬不設上限 有望壓低售電價格

相關新聞

軍人優惠變強制打折 餐飲業者證實「接到經部來電、函文」：太可惡

總統賴清德日前拋出，出示軍人身分證可以優先登機外，若商務艙有空位，可提供軍人自動升等服務，被批是慷業者之慨，而政府為討好...

高雄和山光電違法施工 經濟部：持續監督管理違法絕不寬貸

高雄大樹和山光電違法施工超挖未落實水保，經濟部廢止施工許可，但國民黨立委柯志恩呼籲，請經濟部和能源署針對不當開發案訂出退...

美越達成貿易協議 財經專家示警台灣兩產業：挫咧蛋！

美國總統川普宣布已與越南達成貿易協議，將對越南進口商品徵收20％關稅，對轉運貨物徵收40％關稅，美國商品進入越南市場則是「零關稅」。對此，財經專家何世昌在臉書發文提醒，這樣的貿易模式可能成為台美談判的參考樣板，台灣必須提高警覺，特別是汽車與保健食品產業恐將面臨直接衝擊。

關稅何時有結果？政院：台美持續磋商 適時對外說明

美國總統川普宣布已與越南達成貿易協議，將對越南進口商品徵收20%關稅，對轉運貨物徵收40%關稅，外界關心台美進度，對此，...

政院拍板「投資台灣三大方案」 未來外商來台投資也可申請

先前因應美中貿易衝突，政府推動「投資台灣三大方案」，提供融資優惠、土地租金優惠、加速水電取得、稅務專屬服務、預核引進移工...

疫後補助國保擴大對象增2023年3月保險費 再享保費減免50％

勞保局公告，疫後補助國民年金保險費擴大補助對象，新增補助2023年3月保險費，2025年10月31日（含）前繳納，現享保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。